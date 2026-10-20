Diego Nieto: "Tenemos la obligación moral de volver a Sierra Grande e invertir en su futuro"

El auge de las inversiones energéticas en la costa atlántica de Río Negro tracciona la llegada y consolidación de empresas regionales. En ese escenario, RM del Sur emerge como un actor destacado en la localidad de Sierra Grande , apostando por la integración de servicios industriales, infraestructura hídrica y el fortalecimiento de la comunidad productiva.

Diego Nieto , copropietario de la firma, explicó las razones detrás de la decisión de asentarse de manera definitiva en el territorio rionegrino. Con una sólida experiencia en proyectos mineros en el norte del país, la compañía resolvió volver al terruño familiar para volcar su conocimiento y capital en obras de gran escala.

Servicios estratégicos para la industria del oil and gas

La llegada a Sierra Grande no es fortuita ni improvisada. La compañía adquirió un predio industrial hace tres años, previendo la reactivación productiva que generarían los nuevos gasoductos, oleoductos y terminales exportadoras. Ese posicionamiento temprano les otorgó una ventaja sustancial para insertarse rápidamente en el circuito de contratistas principales.

La firma cuenta con experiencia previa colaborando con constructoras de primera línea como Techint, SACDE, Milicic y OPS. Ese recorrido les facilitó el ingreso directo a la cadena de valor local para suministrar logística, maestranza metalúrgica, premoldeados de hormigón, provisión de agua y espacios de coworking adaptados a los requerimientos de la industria.

Entre sus aportes tecnológicos más destacados figura el desarrollo de una geomembrana cementicia. Se trata de un compuesto textil flexible impregnado con cemento que se traslada en rollos y fragua al contacto con agua. Tras completar rigurosos ensayos en el laboratorio LEMaC de la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata, la solución obtuvo certificaciones internacionales.

El material alcanza resistencias óptimas tras 24 horas de hidratación y revoluciona el revestimiento de canales hidráulicos. Con cuadrillas reducidas y maquinaria convencional, el sistema logra canalizaciones de 2.000 metros en jornadas laborales estándar de ocho horas. El modelo agiliza tendidos clave tanto en yacimientos como en sistemas de riego agropecuarios.

Identidad comunitaria y el asociativismo como bandera

Nieto remarcó el profundo valor afectivo que representa radicarse en la localidad donde nació. A diferencia de ciclos pasados dominados por el impacto excluyente de Hipasam, el directivo subrayó que las empresas privadas son el motor indispensable para cimentar empleo genuino y evitar que las comunidades dependan de monopolios productivos transitorios.

Por este motivo, la empresa impulsó la conformación de la Cámara de Empresarios y Emprendedores de Sierra Grande. La institución canaliza el diálogo entre contratistas, intendencias y organismos de gobierno para asegurar que el compre local no quede relegado. La meta primordial reside en capacitar y transferir tecnología a talleres y emprendimientos de la zona.

Ante el inminente desborde de demanda operativa derivado del desarrollo de Vaca Muerta hacia el mar, Nieto descartó caminos que prescindan del capital humano. El empresario ratificó que la respuesta ante grandes volúmenes pasa por **consorcios de cooperación y UTE**, aliándose con pares más chicos o mayores para asegurar capacidad de respuesta sin perder identidad.