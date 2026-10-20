De Arroyito a los yacimientos: los nuevos frentes de ENSI en Vaca Muerta

Los planes de ENSI como empresa netamente neuquina en el sector hidrocarburífero

La Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería ( ENSI ) atraviesa una etapa de definiciones estructurales en su modelo corporativo. Nacida originalmente para operar la Planta Industrial de Agua Pesada en Arroyito , la compañía encara su traspaso definitivo a la órbita de Neuquén mientras consolida una sólida cartera en hidrocarburos .

El gerente de la firma, Tomás Bertotto , explicó los alcances de esta reconfiguración institucional. El directivo remarcó que el traspaso formal ratifica una evolución técnica construida a lo largo de tres décadas ininterrumpidas de labor en yacimientos regionales.

"La empresa nació para operar ese activo nacional estratégico y luego formó una rama dedicada a yacimientos. Los técnicos que hoy conducen faenas complejas adquirieron su disciplina inicial en aquellos procesos de alta exigencia química y operativa", describió Tomás Bertotto sobre el personal calificado.

Competitividad y servicios petroleros en la Cuenca Neuquina

Frente a las dudas históricas sobre el financiamiento público en empresas mixtas, el directivo fue categórico respecto al sostenimiento económico. La firma compite habitualmente en rondas de licitación abiertas frente a los principales prestadores privados del mercado energético.

"No recibimos aportes estatales para funcionar. La rentabilidad obtenida se reinvierte en la empresa con equipamiento y capacitación continua", puntualizó Bertotto. Esa disciplina financiera garantiza la continuidad operativa en los contratos plurianuales que mantiene en la provincia.

La dotación actual ronda las 850 personas en servicios, distribuidas en labores de campo, laboratorios químicos y talleres mecánicos. La presencia territorial abarca contratos en doce yacimientos distribuidos desde el norte hasta el extremo sur de la cuenca productiva.

Entre sus principales clientes destaca TotalEnergies, donde prestan funciones 331 operarios de la contratista neuquina. Asimismo, la compañía gestiona instalaciones de producción para Bentia Energy en sus dos clústeres, Oilstone, GeoPark y Fluxus, además de sumar prestaciones especializadas para Pan American Energy y Pluspetrol.

Control ambiental de metano y abandono de pozos

Uno de los vectores de diversificación responde a las nuevas exigencias de descarbonización. ENSI rubricó un contrato marco con la cartera energética de la provincia para constituirse en el brazo técnico oficial de fiscalización de emisiones gaseosas fugitivas.

"Vamos a ser la herramienta técnica del Ministerio de Energía para auditar la presencia de metano. Nuestra tarea abarcará la detección y cuantificación de pérdidas, además de colaborar activamente en la remediación definitiva", señaló el gerente durante la entrevista.

Esta labor adquiere relevancia ante las normativas que endurecen los estándares ambientales provinciales para las operadoras convencionales y no convencionales. Bertotto adelantó que también incorporan capacidades para ejecutar planes de sellado y abandono definitivo de pozos inactivos en áreas maduras.

De este modo, ENSI afianza su arraigo territorial como empresa de servicios de capital público provincial. La conjunción entre experiencia industrial, solvencia financiera propia y capacidad técnica consolida su posicionamiento en el mapa productivo de Neuquén.