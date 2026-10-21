Cómo funciona Match Industrias, la app neuquina que conecta a proveedores del Oil & Gas

La cadena de valor de Vaca Muerta exige dinamismo. Para responder a esta demanda, Romina Albanesi, CEO y fundadora de Match Industrias, presentó en el stand de Más Energía de la AOG Patagonia una plataforma B2B disruptiva. La herramienta tecnológica, nacida íntegramente en Neuquén, conecta en tiempo real a empresas compradoras con proveedores de los sectores de Oil & Gas, minería y construcción.

El desarrollo irrumpe en un mercado donde la agilidad define los contratos. Match Industrias cambia el modelo tradicional de vínculos corporativos. Las compañías operadoras e intermediarias cotizan sus necesidades de bienes y servicios a través de un sistema unificado. La plataforma expone estas demandas al mercado, y los proveedores registrados envían sus propuestas comerciales.

Albanesi detalla que la meta principal consiste en "matchear" requerimientos corporativos concretos con la oferta disponible. El sistema agiliza los tiempos de respuesta y reduce los costos operativos en una industria que penaliza severamente las demoras logísticas.

Un ecosistema digital con inteligencia artificial

En el contexto actual de la cuenca neuquina, donde las etapas de fractura alcanzan récords históricos y los proyectos de midstream aceleran sus tiempos de ejecución, la cadena de suministro enfrenta una presión inédita. La eficiencia de los contratistas define el éxito de una campaña de perforación. Aquí interviene Match Industrias, que absorbe la fricción natural del mercado y transforma la búsqueda de proveedores en un proceso veloz.

El corazón tecnológico del proyecto depende de los desarrolladores Miguel Varas y Rodrigo Bustos. Ellos integraron motores de inteligencia artificial para optimizar las coincidencias entre empresas. La IA no solo filtra las mejores opciones comerciales, sino que asiste a las compañías cuando enfrentan trabas administrativas y destraba los cuellos de botella en la gestión.

La plataforma comenzó a operar a mediados de agosto y ya expande sus horizontes. Durante la AOG Patagonia, la firma lanzó "Match Closer". Esta nueva aplicación móvil asiste específicamente a los asesores comerciales de las empresas. La app organiza los contactos, procesa datos masivos y facilita el seguimiento exhaustivo de cada cliente hasta el cierre de la operación.

Transparencia total y confidencialidad corporativa

El sector petrolero maneja información altamente sensible. Para proteger los datos estratégicos, la plataforma implementó un sistema de cotización ciega. Las empresas compradoras publican sus requerimientos de forma pública en la red, pero mantienen el anonimato estricto.

Esta estrategia evita el espionaje industrial. Los proveedores arman sus propuestas técnicas y económicas sin conocer el nombre del cliente final hasta que el sistema concreta el vínculo. Albanesi subraya que este método garantiza la transparencia. El comprador elige la mejor oferta basada exclusivamente en el precio, la calidad y los plazos de entrega, sin los sesgos habituales por nombres de marcas o favores previos.

La herramienta también ataca el histórico problema de la logística en la región patagónica. Las empresas solicitan desde el armado de un depósito hasta movimientos de suelos o la importación de insumos críticos desde Chile. La aplicación vincula de manera eficiente a los transportistas y especialistas en comercio exterior con las operadoras que urgen de esos servicios.

Ventaja competitiva para las empresas de Neuquén

El modelo de monetización de Match Industrias excluye las comisiones por intermediación. El esquema busca fomentar la máxima fluidez del mercado. Las empresas acceden a la plataforma y a la aplicación Match Closer mediante una suscripción mensual fija, similar al formato de los servicios de software corporativo tradicionales.

La directiva diseñó una política de precios diferenciada que favorece a los actores locales. Las compañías radicadas en Neuquén abonan una tarifa más baja que las firmas de otras provincias o del exterior. Albanesi explica que esta decisión central otorga una ventaja competitiva a las pymes neuquinas, para que destaquen y lideren la provisión de servicios en Vaca Muerta.

La plataforma ya cuenta con usuarios de toda la Argentina y suma empresas transandinas. Los clientes internacionales buscan socios estratégicos para ingresar productos o exportar tecnología. Match Industrias cubre toda la cadena de valor y ofrece una solución integral que moderniza la forma de concretar negocios en la principal formación de hidrocarburos no convencionales del país.