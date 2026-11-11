Brasileños desembarcaron en Neuquén por el gas de Vaca Muerta

El gobernador Rolando Figueroa recibió este martes en Casa de Gobierno a representantes de las empresas brasileñas Pré-Sal Petróleo y GásBra , con el objetivo de continuar evaluando oportunidades vinculadas con el desarrollo de nuevos mercados para el gas natural de Vaca Muerta.

“Tenemos que invertir a futuro, porque todo esto que estamos armando es precisamente para que la provincia tenga otro desarrollo a través de los años. Debe tener continuidad”, aseguró el gobernador tras el encuentro y destacó que “ya estamos sentando las bases y la empresa provincial GyP ya está trazando abastecer a Brasil con nuestro gas”.

Por su parte, el ministro de Energía, Gustavo Medele explicó que los empresarios brasileños “están interesados en el gas neuquino y por lo tanto vinieron a ver Neuquén, al gobernador y a nuestra empresa provincial Gas y Petróleo para entender cómo empezar a trabajar en esos proyectos de largo plazo”.

“Estos proyectos de largo plazo van a llevar su tiempo. Ellos son conscientes y saben que va a llevar cuatro o cinco años hasta que terminemos de trabajar acuerdos y cuáles serían los mecanismos de participación. Seguramente hay que conseguir empresas que estén dispuestas a hacer la parte operativa, la construcción y todo eso”, dijo el ministro y agregó: “Ellos consideraron oportuno comenzar ahora para empezar a atender esta relación”.

“El primer paso va a ser este juntarse con Gas y Petróleo para entender el volumen de la roca y el volumen de gas que ellos podrían llegar a tener disponible. Luego el segundo paso va a ser empezar a trabajar con distintas empresas para ver cómo se canaliza ese gas”, expresó.

Medele comentó que existen en Brasil distintas empresas o grupos que necesitan gas y están trabajando distintos proyectos. “Hay grupos industriales y comerciales que son los consumidores y una de las grandes preguntas siempre es cuánto gas hay disponible”, señaló y añadió: “Uno para iniciar un proyecto de este tipo quiere saber si va a ser de largo plazo y cuánto sería el gas que podrían llegar a consumir de Vaca Muerta”.

“Eso es un poco lo que tiene como fondo de todas estas visitas: entender desde el punto de vista técnico qué proyecto de largo plazo están viendo y a partir de ahí se podrán establecer ya las relaciones con empresas, los proyectos ya más concretos”, finalizó.

Los empresarios indicaron que la expectativa es grande en Brasil respecto del gas de Vaca Muerta y la posibilidad de ofrecerlo a la industria brasileña. También destacaron la posibilidad de visitar Neuquén y trabajan en conjunto con el Gobierno provincial.

Reunión con GyP y el futuro del gas de Vaca Muerta

La delegación brasileña también mantuvo un encuentro de trabajo con el ministro Medele y equipos técnicos de la subsecretaría de Hidrocarburos y de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP). Por Pré-Sal Petróleo participaron el presidente Luis Fernando Paroli; el director de Finanzas y Comercialización, Samir Passos Awad y el asesor jurídico Vinicius Rezende. Por GásBra, estuvieron el CEO André Lopes Sant´ana; el vicepresidente Luis Buffa y el director de Operaciones, Fernando Olaizola.

Durante el encuentro se abordaron aspectos relacionados con la viabilidad técnica, comercial y regulatoria de un eventual suministro de gas natural desde Neuquén hacia Brasil, así como las necesidades de infraestructura de transporte asociadas.

Asimismo, las partes avanzaron en los contenidos de un Memorando de Entendimiento (MdE), que busca establecer un marco de cooperación institucional para continuar evaluando estas oportunidades.

La reunión da continuidad a una agenda de trabajo iniciada durante 2025, que incluyó encuentros institucionales y técnicos entre autoridades provinciales y representantes del sector energético brasileño, orientados a analizar el potencial de Vaca Muerta y las posibilidades de integración energética entre ambos países.