PREAR amplía su participación en Vaca Muerta y apunta a nuevos proyectos mineros

PREAR , la empresa especializada en soluciones premoldeadas de hormigón, amplía su participación en proyectos vinculados con el desarrollo energético y minero del país. La compañía trabaja en iniciativas como Los Toldos, el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y el proyecto de Southern Energy (SESA), mientras avanza en su incorporación a desarrollos mineros como El Pachón y Vicuña, según explicó su gerente comercial, Mauro Gallina , durante la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 , realizada en el Espacio DUAM de Neuquén.

La expansión de la actividad en la Patagonia también le da un lugar central a su planta industrial de Allen, en Río Negro, desde donde fabrica buena parte de las estructuras destinadas a las obras de oil and gas.

La compañía tiene más de 45 años de trayectoria en la fabricación, el transporte y el montaje de estructuras premoldeadas de hormigón. Sus soluciones se utilizan en distintos segmentos de la construcción y la infraestructura, desde obras viales y ferroviarias hasta instalaciones industriales, energéticas y mineras.

PREAR busca crecer en los proyectos mineros

Además de su actividad en el sector hidrocarburífero, PREAR comenzó a trabajar en El Pachón y Vicuña, dos desarrollos vinculados con la producción de cobre. La minería aparece como uno de los segmentos en los que la empresa busca ampliar su presencia, en un contexto de nuevos proyectos de inversión en el país.

“Hoy hemos empezado a trabajar en el proyecto El Pachón, como así también en el proyecto Vicuña, que es el proyecto más grande de cobre que hay en Argentina”, señaló Gallina.

En ese camino, el ejecutivo destacó el papel del área de ingeniería de la compañía. A diferencia de las soluciones estandarizadas que suelen ofrecer los fabricantes de premoldeados, sostuvo que la firma trabaja en diseños específicos para cada obra, en función de los requerimientos de sus clientes.

“PREAR se caracteriza, y creo que es su principal ventaja competitiva, por idear una solución para cada proyecto, pero no algo estandarizado, sino algo propio, que le resuelva el problema a cada uno de nuestros clientes para sus proyectos”, afirmó.

El sistema de construcción con estructuras premoldeadas también permite trasladar parte del proceso productivo fuera del lugar de la obra. Según explicó Gallina, la fabricación en plantas industriales con mano de obra especializada y condiciones controladas puede reducir los riesgos durante el montaje y facilitar el cumplimiento de los plazos de ejecución.

“Verdaderamente logramos tener una gran ventaja frente a la industria de la construcción. No solo minimizamos riesgos, sino también que logramos que los proyectos se puedan agilizar y se puedan hacer en el tiempo que verdaderamente nos hemos comprometido”, indicó.

La planta de Allen, clave para abastecer a Vaca Muerta

PREAR cuenta con instalaciones productivas en Mendoza, San Pedro y Río Negro, además de una planta en Bahía Blanca, según la información de la empresa. También dispone de una planta móvil que puede instalarse en el lugar de ejecución cuando las características y la magnitud de un proyecto lo requieren.

La planta de Mendoza fue la primera de la compañía. Más tarde se incorporó la de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, y luego se abrió la instalación de Allen, en Río Negro, que hoy cumple un papel relevante en el abastecimiento de los proyectos energéticos de la región.

“Actualmente, para los proyectos de oil & gas procuramos casi todo traerlo desde, o fabricarlo desde la planta de Allen”, precisó Gallina.

La cercanía con las áreas de producción y las obras de infraestructura de la cuenca neuquina constituye un factor importante para atender la demanda del sector. En proyectos que requieren grandes cantidades de componentes de hormigón, la fabricación, el traslado y el montaje forman parte de una misma planificación.

La compañía considera que el crecimiento de la actividad energética y minera abre oportunidades para ampliar sus operaciones en los próximos años, tanto en la Patagonia como en otras regiones del país.

“El sector tiene mucho potencial y vemos que, de acá a 10 años, el crecimiento va a ser exponencial y se va a presentar una Argentina que nos va a dar trabajo a todos”, expresó Gallina.

La AOG Patagonia como punto de encuentro con el sector

Para PREAR, la participación en la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026 es una oportunidad para mantener el vínculo con las empresas que demandan sus soluciones y seguir de cerca la evolución de los proyectos.

“Estar presentes aquí para nosotros es fundamental, es poder acompañar a nuestros principales clientes, con los cuales tenemos operaciones todos los años”, sostuvo el gerente comercial.

Gallina también destacó el peso que, a su entender, tendrán los hidrocarburos, la minería y la generación de energía en la economía argentina. Para la compañía, el desafío pasa por acompañar ese crecimiento con soluciones adaptadas a las necesidades de cada desarrollo y ampliar su participación en las distintas industrias.