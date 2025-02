"Las ofertas por Manantiales Behr existieron, pero YPF no se va de Chubut"

“Oficialmente hay ofertas que se hicieron hace tiempo, no ahora. Cuando YPF quiso vender, hubo empresas que ofrecieron por Manantiales también. Pero no existe ni la mínima posibilidad de irse”, aseguró Ávila, descartando cualquier salida inminente de la petrolera.

El dirigente gremial también advirtió que seguirán de cerca la situación para evitar sorpresas. “No vamos a aceptar que pase nada extraño y vamos a ir viendo todo el panorama”, afirmó en diálogo con La Petrolera.

El futuro de YPF

Ávila explicó que la industria está atravesando un cambio de estrategia, en el que las grandes operadoras ya no centran su interés en los yacimientos convencionales. “Con el tiempo también hay que empezar a ver que operadoras como YPF, lamentablemente ya no están pensando en Chubut. Entonces, algún día va a llegar el momento en que se van a querer irse del todo. Pero no es en este momento, ni va a ser el año que viene”, expresó.

Además, recordó que el interés por Manantiales Behr no es nuevo y mencionó una oferta puntual. “Yo la oferta que tengo, la escuché en diciembre del año pasado, que Pecom había avanzado para quedarse con parte de Manantiales”, dijo, aunque destacó que por ahora solo se trata de rumores.

“De ahí a que pasen los hechos está muy lejos esta realidad. No sé de dónde salió la información, y cómo llega a los medios. Sí, la información está circulando hace más de 60 días”, añadió.

Llevar tranquilidad

Por último, llevó tranquilidad a los trabajadores del sector, asegurando que cualquier decisión empresarial de YPF sobre su futuro en la región no será inmediata.

“Yo le quiero dar tranquilidad a los trabajadores. Tranquilidad a los trabajadores que están en Manantiales, que YPF no se va a ir todavía este año, lo que no quiera decir que con el tiempo se tenga que ir porque su negocio ya está hecho en Vaca Muerta y no está con nosotros. Entonces, muy probablemente dentro de dos o tres años tome la valija y se vaya. Puede ser que sea así. Yo no lo voy a desmentir eso. Pero va a pasar dentro de un tiempo largo, larguísimo, si siguen las cosas, así como van”, aseveró.