Comahue Trucks consolida el liderazgo de Volkswagen en Vaca Muerta con entregas "llave en mano"

Comahue Trucks desembarcó en la AOG Patagonia 2026 con una propuesta diseñada a la medida de la industria hidrocarburífera.

Para que Vaca Muerta alcance su máximo potencial exportador, la infraestructura de superficie resulta tan vital como las etapas de fractura bajo tierra. El movimiento continuo de toneladas de arena , millones de litros de agua, químicos y equipos de torre exige una flota de transporte extremadamente robusta. En este escenario estratégico, la firma Comahue Trucks desembarcó en la AOG Patagonia 2026 con una propuesta diseñada a la medida de la industria hidrocarburífera .

La compañía opera como la concesionaria oficial de camiones y buses Volkswagen para las provincias de Neuquén y Río Negro . Durante el evento que concentra a toda la cadena de valor energética, la empresa exhibió su arsenal de soluciones de carga. Diego Dieguez , gerente comercial de Comahue Trucks , detalló el agresivo foco de la compañía y destacó el rol protagónico que asume la región patagónica en la recuperación económica nacional.

El camión Volkswagen 33.460: líder del segmento pesado

El principal atractivo del stand corporativo fue el modelo 33.460, un vehículo pesado diseñado con especificaciones técnicas para soportar las rigurosas exigencias de los caminos de la Cuenca Neuquina. Este camión tracciona hoy gran parte del volumen de patentamientos de la marca alemana en la zona núcleo del shale. Dieguez precisó que la unidad encabeza el liderazgo de ventas en la región sur.

La robustez de este equipo permite a las empresas de servicios especiales y a las operadoras asegurar la continuidad de los trabajos en los yacimientos. En el terreno del no convencional, un transporte inmovilizado en el obrador representa pérdidas directas por tiempos improductivos. Por esta razón, la confiabilidad mecánica y la disponibilidad de repuestos dominan las decisiones de los gerentes de compras del sector.

La ventaja operativa del sistema "llave en mano"

La industria petrolera exige agilidad y rechaza los tiempos muertos. Históricamente, las contratistas compraban el chasis del camión y luego iniciaban un lento proceso de adaptación con las carroceras. Comahue Trucks detectó esta ineficiencia histórica y transformó su estrategia comercial de raíz para ofrecer una solución operativa integral.

La concesionaria entrega los camiones ya carrozados y listos para salir a la ruta. El gerente comercial explicó que la firma cerró convenios directos con los principales proveedores de carrocerías del país. Esto permite al cliente final evitar trámites burocráticos y retirar la unidad con su configuración final. El chofer gira la llave y pone el vehículo a trabajar en el pad de perforación de manera inmediata.

Proyecciones 2027: el motor económico a toda marcha

El nivel de actividad en los bloques shale marca un ritmo sin precedentes. Las operadoras aceleran los cronogramas de perforación y demandan una cadena de suministro capaz de acompañar esa velocidad operativa. Desde Comahue Trucks observan este fenómeno con altas expectativas y anticipan un ciclo de fuerte expansión comercial para el próximo año.

Toda la matriz productiva del país mira hacia Vaca Muerta como el gran vector que dinamiza la economía real. Las inversiones proyectadas para 2027 en las redes de midstream y en el upstream traccionan de forma directa la venta de bienes de capital. El transporte pesado funciona como el termómetro más preciso para medir ese crecimiento industrial.

Infraestructura modelo para sostener el liderazgo

La apuesta corporativa por la región productiva tiene fundamentos sólidos de infraestructura física. En mayo de 2026, la concesionaria inauguró instalaciones de última generación. Esta nueva base operativa permite brindar un servicio de posventa rápido y eficiente, un requerimiento excluyente para sostener los contratos de las flotas petroleras.

Los balances comerciales respaldan la estrategia local de Volkswagen. Durante los últimos tres meses, Comahue Trucks lideró el ranking general de ventas en toda la región. El objetivo empresario ahora apunta a consolidar esa primera posición, apalancados en el boom exportador neuquino y en una oferta de soluciones vehiculares diseñada para anular los cuellos de botella del sector.