Las empresas de Córdoba aceleran su ingreso a Vaca Muerta: qué buscan en Neuquén

Vaca Muerta tracciona a un ritmo que la cadena de suministro neuquina ya no logra sostener en soledad. La magnitud de las operaciones en la formación no convencional exige una inyección constante de equipos, repuestos y servicios especializados. En este escenario, los polos industriales históricos de Argentina buscan capturar su porción del mercado.Córdoba, con su robusta tradición metalmecánica y automotriz, pisó fuerte en la reciente AOG Patagonia.

Inés Gerbaudo, presidenta del Clúster de Petróleo, Gas y Minería de Córdoba, lideró la comitiva mediterránea en el evento cumbre de la industria hidrocarburífera. La ejecutiva dejó en claro el nivel de madurez del sector en su provincia.El clúster lleva 14 años articulando a los actores públicos, privados y universitarios para adaptar la oferta industrial cordobesa a las estrictas exigencias petroleras.

Las operadoras demandan estándares globales y no hay margen para la improvisación. "Tenemos empresas con más de 100 años de trayectoria que conforman un ecosistema productivo muy sólido", destacó Gerbaudo. La provincia de Córdoba montó un imponente stand de 280 metros cuadrados, dividido en cinco islas, donde 23 empresas activas mostraron su capacidad de fuego frente a las operadoras y empresas de servicios especiales.

El desafío del "compre local" neuquino

El ingreso de proveedores foráneos siempre genera alertas en la Cuenca Neuquina. Las legislaciones que priorizan la contratación de firmas locales representan un desafío operativo para las empresas de otras latitudes. Sin embargo, desde el centro del país proponen una mirada colaborativa frente a la saturación de los talleres y bases patagónicas, evitando el choque directo con las cámaras empresariales locales.

Gerbaudo comprende la dinámica y las barreras normativas de las provincias productoras. La ejecutiva analizó que todas las jurisdicciones buscan proteger sus fuentes de trabajo, pero la escala del shale supera las fronteras geográficas. La estrategia de la organización pasa por complementar la oferta existente en Neuquén, aportando capacidad industrial ociosa o tecnología reconvertida desde el sector agropecuario.

El objetivo central no es competir destructivamente por contratos menores, sino formar alianzas estratégicas de largo plazo. Muchas empresas de servicios neuquinas necesitan talleres con capacidad de respuesta inmediata para mecanizados pesados o provisión de válvulas específicas, un área donde la industria cordobesa domina. El clúster actúa como el nexo principal para que esas sociedades comerciales se materialicen en el terreno.

Subirse al ciclo de las inversiones en midstream

La demanda de equipos para sostener el ritmo de las etapas de fractura en Vaca Muerta no da tregua. Las compañías exigen herramientas de alta precisión, estructuras robustas y materiales resistentes a presiones extremas. Modificar las matrices de producción requiere capital intensivo, pero garantiza a las pymes el acceso a un mercado con alta previsibilidad y contratos que acompañan el valor de la divisa.

El modelo cordobés cuenta, además, con un fuerte respaldo gubernamental estructural. El clúster fue impulsado hace más de una década por el actual ministro de Economía de esa provincia, Guillermo Acosta. Hoy, a través de la agencia ProCórdoba, el Estado mediterráneo cofinancia la participación de sus pymes en grandes ferias, impulsando el desembarco logístico y comercial de sus empresas en las zonas calientes del petróleo.

Esta sinergia público-privada consolida la expansión territorial de estas compañías hacia la Patagonia. Entendieron rápidamente que el epicentro del crecimiento económico argentino durante la próxima década estará anclado en la roca generadora. Las empresas cordobesas ya operan en los yacimientos neuquinos y, a juzgar por su nivel de organización,aceleran sus planes de inversión para afianzarse definitivamente en la cadena de valor del Oil & Gas.