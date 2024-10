Tierra del Fuego: hay facturas de 350 mil pesos y analizan revertir la concesión de Camuzzi

La situación de Camuzzi

Una de ellas fue la concejal de Río Grande, Guadalupe Zamora, convocó a analizar una gestión local del recurso revirtiendo la concesión de Camuzzi.

“Creo que debemos analizar la posibilidad de revertir la actual concesión que tiene Camuzzi como distribuidor de gas en Tierra del Fuego, ya que debemos comprender que el recurso es un recurso local, el gas que consumimos es nuestro, no lo estamos recibiendo de otra provincia y los cuadros tarifarios no se están reflejando adecuadamente a esa realidad”, consideró Zamora en diálogo con Aire Libre FM.

Hornalla gas factura servicio aumento.jpg

Con relación a construir una alternativa a Camuzzi, Zamora destacó: “creo que debemos avanzar en la gestión local del recurso, bajo un cuadro tarifario que tenga en consideración la cobertura de los costos operativos del proceso de distribución del gas a los usuarios y siempre entendiendo la absoluta necesidad que implica el recurso energético en la vida cotidiana de los fueguinos”

“Tierra del Fuego es una provincia productora de gas y petróleo, es absurdo que los fueguinos paguen tarifas como si el recurso viniera de otra provincia, creo que debemos darnos este debate y analizar entre todo el arco político local, sentenció la edil riograndense”, agregó.

Marchas y radio abierta

La suba en las facturas llevó a que se realice una radio abierta en las puertas de la sede de Camuzzi en Río Grande. Uno de los presentes fue el exsecretario de Energía de Tierra del Fuego, Moisés Solorza, quien afirmó que “la verdad es que es el inicio de una serie de acciones que seguramente vamos a llevar adelante luego de que existiera la convocatoria, principalmente por esta cuestión de tarifas que tiene a muchas familias, trabajadores, sin poder pagarla y con una incertidumbre realmente tremenda”.

“Los salarios no aumentan, porque ven que el desamparo por parte de este amparo colectivo que se había hecho, la verdad que no se sigue adelante. Vemos que hay muchas familias que no pueden pagar el servicio, literalmente, y que se están acercando a los distintos municipios”, añadió.

En este sentido, el dirigente sostuvo: “hay abuelos que no pueden pagar la luz y el gas o comprar los remedios, hay familias que perciben 400 mil pesos y están recibiendo 80 mil o 90 mil pesos de gas”.