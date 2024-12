El Gobierno habilitará el autodespacho de combustible en las estaciones de servicio

A partir de esa medida, que se oficializaría en las próximas semanas, los clientes podrían cargar nafta o gasoil con modalidad autoservicio, como ocurre en otros países del mundo. Esta modalidad ya se implementa en Rosario en las estaciones de YPF, lo que podría extenderse a todo el país a partir de la medida.

Ya se aplica en Rosario

“En la Argentina, por un tema de necesidad extrema, YPF lo ha implementado en Rosario, porque las estaciones en la noche se hacen con autodespacho, pero no tendría que ser por un tema de seguridad, es un tema de libertad. Vos organizás tu relación comercial de la manera más libre que quieras, ¿no?”, se preguntó el funcionario nacional.

Federico Sturzenegger 1200x678.jpg Federico Sturzenegger impulsará la Ley Hojarasca.

“Es un tema que entra dentro de las generalidades de la ley. Tenemos, también, toda una discusión sobre los tamaños de las estaciones de servicio. No sé exactamente cómo quedó el decreto por el tema de los camiones, etcétera, pero nosotros queríamos liberar totalmente las restricciones de tamaño, que son bastante restrictivas, pero no me acuerdo cómo quedó. Pero el decreto está escrito y ya está en proceso para el autoabastecimiento”, agregó, según consigna el diario La Nación.

“También el abastecimiento eléctrico”, indicó Sturzenegger. “No vaya a ser después que alguien nos diga que el abastecimiento eléctrico tiene que ser una especie de servicio [distinto]. Queremos dejar claro que eso no tiene que ser el caso, porque cuando vos tengas autos eléctricos, vos vas a ir a un restaurante y vas a querer cargar el auto cuando vos estás comiendo. O si vas a ir a un shopping, vas a querer cargar el auto cuando estés comprando. Entonces estamos también asegurándonos que el despacho de energía eléctrica para el transporte se haga en un espacio de total libertad y que no ocurra, digamos, con un nichito de negocios particulares. Ya que, por supuesto, las estaciones de servicio seguramente lo incluirán. Así que, está en camino. En un par de semanas lo vas a tener”, completó.