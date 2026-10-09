YPF puso en marcha una planta para acelerar el desarrollo del Hub Sur de Vaca Muerta

YPF puso en marcha una nueva Planta de Tratamiento de Crudo (PTC) con una Planta Compresora de ga s integrada en el yacimiento La Angostura Sur, una obra estratégica para el desarrollo del Hub Sur de Vaca Muerta que permitirá acompañar el crecimiento de producción y la exportación de petróleo.

La nueva capacidad permitirá acompañar el desarrollo del área hasta alcanzar una producción cercana a los 100.000 barriles diarios a comienzos de 2027, consolidándola como uno de los principales desarrollos de YPF y uno de los proyectos más relevantes de la industria energética argentina.

“Estas obras son claves para el crecimiento acelerado que proyectamos en los próximos meses. El crudo que tratemos en esta planta va a llegar a todo el mundo a través del proyecto VMOS, que va a poner a Vaca Muerta y Argentina en el plano mundial en materia energética”, aseguró el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.

El proyecto comprende una nueva Planta de Tratamiento de Crudo (PTC) con capacidad para procesar 10.000 m³ diarios de petróleo y una Planta Compresora (PC) con capacidad para comprimir 4 millones de m³ diarios de gas, además de la infraestructura asociada para el transporte y evacuación de la producción.

Inversión y empleo local

La obra demandó una inversión de aproximadamente USD 400 millones y forma parte de la infraestructura necesaria para acompañar el desarrollo de LLL Oil, el proyecto que YPF presentó recientemente bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y que contempla inversiones por más de USD 21.000 millones.

Las plantas fueron diseñadas bajo el estándar YPF 2.0, un nuevo concepto de instalaciones desarrollado para maximizar la eficiencia operativa, la confiabilidad y la escalabilidad de los desarrollos no convencionales. La producción proveniente de las plantas satélites, donde se realiza la separación primaria entre gas y líquidos, es recibida y acondicionada en estas nuevas instalaciones antes de ser despachada mediante los oleoductos y gasoductos construidos especialmente para este proyecto.

La construcción fue liderada por AESA como contratista principal y movilizó una extensa cadena de valor integrada por más de 20 empresas locales y nacionales. Durante el pico de actividad, la obra generó trabajo para aproximadamente 1.300 personas entre personal directo, indirecto y equipos de YPF.

Con la PTC de La Angostura Sur, YPF incorpora una de las piezas de infraestructura más importantes para la próxima etapa de desarrollo del Hub Sur de Vaca Muerta.