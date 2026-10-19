Río Negro licitará en noviembre la Zona Franca de Punta Colorada con opción portuaria

La provincia de Río Negro busca capitalizar el impacto de Vaca Muerta a través del desarrollo de infraestructura logística e industrial clave. En ese marco, la Zona Franca de Punta Colorada se posiciona como una pieza estratégica para dotar de valor agregado a la producción hidrocarburífera regional y proyectar exportaciones competitivas hacia los mercados internacionales.

Así lo confirmó la referente rionegrina del área, Soledad Ponce , durante una entrevista en la AOG Patagonia 2026, donde repasó los avances del proyecto costero. La funcionaria adelantó que el llamado a licitación nacional e internacional para el predio de 400 hectáreas está previsto para el mes de noviembre, con un esquema de incentivos tributarios.

El proyecto en Punta Colorada no solo contempla almacenamiento y exenciones aduaneras, sino también la alternativa de sumar infraestructura portuaria. Esta cualidad portuaria representa un salto cualitativo decisivo para las operadoras energéticas, permitiendo consolidar un polo petroquímico sobre la costa atlántica con salida directa a rutas marítimas mundiales.

El rol estratégico de la Zona Franca de Punta Colorada

Ponce destacó que el paso de los hidrocarburos por suelo rionegrino exige pasar de ser un mero canal de transporte a convertirse en un nodo productivo. En ese sentido, las herramientas aduaneras diferenciales combinadas con los beneficios del RIGI brindan un marco propicio para captar capitales privados de gran envergadura.

La complementariedad entre los recursos de la cuenca neuquina y la salida marítima de Río Negro genera un escenario de atracción para inversiones globales. Para el gobierno rionegrino, contar con un régimen aduanero especial asegura que las industrias radicadas alcancen ventajas competitivas esenciales al momento de exportar productos elaborados.

Por otra parte, la funcionaria abordó la situación crítica que atraviesan los parques industriales tradicionales ubicados en el Alto Valle. Reconoció que muchos complejos arrastran un déficit histórico de servicios básicos, falta de mensuras actualizadas y demoras administrativas causadas por las limitaciones financieras de los municipios que los gestionan.

Frente a este panorama, el gobierno provincial implementó un plan de readecuación normativa respaldado por una ley sectorial sancionada hace dos años. Dicha legislación fijó estándares mínimos de calidad, seguridad jurídica y ordenamiento territorial para elevar la competitividad de las áreas fabriles preexistentes en todo el territorio rionegrino.

Sin embargo, el cambio de paradigma más significativo radica en promover que el sector privado asuma el rol de desarrollador industrial. Ponce remarcó que el Estado no debe construir parques, sino actuar como facilitador técnico y legal, ofreciendo incentivos impositivos claros para canalizar la inversión empresarial.

Como primer fruto concreto de este esquema regulatorio, la provincia de Río Negro acaba de aprobar la prefactibilidad del primer parque industrial privado en la localidad de Cipolletti. La iniciativa privada generó optimismo en la región valletana al evidenciar el interés corporativo cuando existen reglas claras y acompañamiento estatal continuo.

La articulación entre parques fabriles modernos y la zona aduanera de Punta Colorada apunta a transformar a Río Negro en una plataforma industrial integrada. La meta oficial es absorber la creciente demanda de suministros y servicios técnicos que impone el desarrollo acelerado de los yacimientos no convencionales.

El desafío logístico que impone la industria energética demandará agilidad administrativa y una estrecha sinergia público-privada en los próximos meses. Con pliegos licitatorios a punto de publicarse, Río Negro acelera sus tiempos para transformar la oportunidad hidrocarburífera en desarrollo productivo sostenible para toda la provincia.