Juan Manuel Morales destacó el récord del empleo industrial en Neuquén y fijó metas de competitividad

La expansión económica vinculada a los hidrocarburos no convencionales continúa empujando al entramado fabril de la región hacia marcas históricas. Sin embargo, este vertiginoso ritmo impone desafíos apremiantes en torno a la disponibilidad de mano de obra y la supervivencia de las empresas regionales.

En el marco de la Expo Oil & Gas , el subsecretario de Industria de la Provincia del Neuquén, Juan Manuel Morales , analizó el presente productivo neuquino y anticipó medidas para sostener el crecimiento.

Según datos recientes del Ministerio de Capital Humano de la Nación, el sector manufacturero neuquino, excluyendo las actividades directas de extracción hidrocarburífera, registró un crecimiento industrial récord del 64% en los últimos cinco años.

La cifra marca el punto más elevado de las últimas tres décadas para la provincia patagónica. Asimismo, al evaluar el comportamiento de los últimos tres años, la industria neuquina avanzó un 15%, contrastando de lleno con el retroceso del 6% experimentado a nivel nacional.

"La industria está creciendo más que el promedio de los otros sectores", remarcó el funcionario, precisando que el empleo privado formal consolidado aumentó un 9% en territorio neuquino durante el mismo lapso temporal.

El desafío formativo y la competitividad de las pymes

Pese al escenario positivo, la escasez de mano de obra calificada emerge como una traba sustancial. Más de la mitad de los ingresantes jóvenes al mercado laboral no concluyeron sus estudios básicos, profundizando la brecha de inserción.

Al respecto, Morales reconoció que el capital humano constituye uno de los ejes neurálgicos donde existen mayores dificultades estructurales. La administración provincial trabaja para revertir este atraso mediante el Instituto Vaca Muerta y la ampliación de establecimientos escolares.

"Hoy se está becando a 30.000 chicos en todos los niveles formativos mediante las Becas Gregorio Álvarez, solventadas con aportes de las operadoras y de las empresas locales de servicios", explicó el subsecretario.

El funcionario sumó a esta problemática el déficit edilicio heredado, el cual intentan subsanar mediante el levantamiento de nuevos metros cuadrados de escuelas técnicas y aulas adaptadas a la demanda productiva.

Por otra parte, la actividad petrolera proyecta duplicar pozos y equipos de fractura hidráulica en los próximos cuatro a cinco años. Este crecimiento masivo acentúa el desembarco de proveedores radicados fuera de la provincia, estresando a las compañías locales.

Ante este cuadro de asimetría, la cartera industrial prepara un espacio de concertación para diseñar políticas de amparo al entramado proveedor autóctono.

"Desde la Subsecretaría de Industria queremos impulsar una **mesa de competitividad** con el sector privado", sostuvo Morales respecto a las prioridades inmediatas de su gestión.

El ámbito de debate buscará corregir asimetrías tarifarias, costos logísticos, simplificación regulatoria y distorsiones tributarias para que las **pymes neuquinas** logren competir exitosamente en el escenario energético nacional.