Créditos a más de 15 años del BID para obras e industrias pyme en Vaca Muerta

El despegue de la cuenca neuquina demanda obras estructurales urgentes. Al respecto, la representante del Grupo BID en Argentina, Viviana Alva Hart , remarcó la importancia de consolidar inversiones de largo plazo para apuntalar el crecimiento energético.

La directiva explicó que la entidad actúa como un catalizador financiero. Si bien el organismo no interviene en upstream, destina fondos a rutas, logística, redes eléctricas y desarrollo urbano.

Financiamiento estratégico para Vaca Muerta

La funcionaria señaló que los recursos del subsuelo requieren soporte en superficie. Sin vías de comunicación ni potencia eléctrica, el potencial no logra transformarse en desarrollo socioeconómico sustentable.

"Para lograr que todo ese recurso energético se convierta en una plataforma de desarrollo económico, hay que hacer una serie de inversiones que solos no vamos a poder hacer", advirtió Alva Hart. Allí radica la sinergia público-privada que promueve el organismo multilateral.

El Grupo BID opera mediante tres áreas: ventanilla pública, BID Invest para corporaciones y BID Lab para tecnología. Su fortaleza consiste en estructurar pliegos, auditar impactos socioambientales y atraer otros inversores institucionales a través de su alta solvencia crediticia.

A pesar de la volatilidad macroeconómica y el riesgo país, el banco mantiene un compromiso histórico con Argentina. "Tiene 60 años la relación y nunca dejamos de prestar", recordó la representante.

En el sector corporativo, BID Invest registró un salto cuantitativo notable. Pasó de comprometer 1.000 millones de dólares en 2023 a cerca de 2.000 millones durante el último período anual.

La agenda inmediata pone foco en el tejido empresarial local. El organismo diseña herramientas de liquidez para las pymes de servicios mediante esquemas asociativos con entidades financieras regionales.

En ese plano, las conversaciones apuntan a sumar al Banco Provincia del Neuquén como agente colocador. El respaldo provincial funcionará como garantía de cobro para facilitar el acceso a compañías de menor escala.

Alva Hart aclaró que estas líneas no subsidian costos, sino que aportan horizonte temporal. Las tasas siguen los parámetros de plaza, pero otorgan amortizaciones superiores a quince años de plazo.