Buscan adecuar reglas de la Zona Franca Zapala para atraer más empresas vinculadas a Vaca Muerta

Con el objetivo de consolidar el permanente crecimiento que muestra la Zona Franca Zapala, el Comité de Vigilancia, integrado por el gobierno provincial, el municipio y la Cámara de Comercio de la localidad, trabaja en una modificación del reglamento de funcionamiento, que permita ampliar las posibilidades de vinculación con el desarrollo de Vaca Muerta , explotando la ventaja comparativa que tiene la ciudad por su ubicación estratégica, para convertirse en un nodo logístico de relevancia para la actividad hidrocarburífera.

La iniciativa parte de un diagnóstico: determinados equipos de alto valor y especialización pueden conservar utilidad para otros proyectos una vez finalizada una operación. Tanto el traslado internacional como su posterior retorno implican costos y tiempos muy significativos.

Frente a esta situación, hay acuerdo para avanzar en una modificación de la reglamentación, que data de 1996, para permitir la permanencia temporal de equipos para tareas de conservación, mantenimiento, reparación o acondicionamiento, cuando sea viable una posibilidad concreta de reutilización.

La secretaria de Gobierno, Belén Aragón, explicó que “el objetivo es estudiar si parte de esas tareas pueden realizarse en el país, generando actividad económica y servicios especializados, en lugar de recurrir a movimientos internacionales que podrían resultar evitables”.

El intendente de Zapala, Carlos Koopmann, se reunió con representante de la concesionaria de la Zona Franca.

La funcionaria dejó en claro que el análisis contempla una cuestión central para la viabilidad de la iniciativa: evitar que la permanencia de los equipos derive en un espacio de acumulación de bienes obsoletos, deteriorados o sin perspectivas reales de uso.

Para ello, se están considerando criterios de admisión y mecanismos de trazabilidad y seguimiento, que permitan evaluar la condición de los bienes, su utilidad operativa y la razonabilidad de su permanencia.

Zona Franca Zapala: un nodo logístico para Vaca Muerta

“La intención es que la Zona Franca funcione como parte de un circuito logístico y productivo activo, y no como un destino de almacenamiento indefinido”, dijo Aragón. Señaló que se está analizando la viabilidad jurídica de esta iniciativa, que deberá ser acordada también con la Aduana y la autoridad de aplicación.

El desarrollo de estas actividades podría abrir oportunidades para ampliar los servicios vinculados con las principales cadenas productivas de la provincia, desde el transporte y la logística hasta la reparación, el mantenimiento y la asistencia técnica. También permitiría explorar posibilidades de participación para proveedores, talleres especializados y trabajadores de Zapala y su área de influencia.

“Esta tarea se inscribe en las funciones del Comité de Vigilancia de contribuir al fortalecimiento de la Zona Franca y promover mejores condiciones para la competitividad y el desarrollo de la actividad económica regional y nacional”, señaló la funcionaria.

En 2025 la Zona Franca Zapala contaba solamente con 7 empresas autorizadas a operar, pero en el último año esa cifra se incrementó de manera significativa a 28 empresas, y hay nuevos proyectos que están siendo analizados por el Comité de Vigilancia para su aprobación.