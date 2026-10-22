AOG Patagonia 2026: Iveco Fiorasi presentó su camión T-Way para el sector del petróleo y gas

En el marco de la AOG Patagonia 2026 , la concesionaria Iveco Fiorasi presentó su última gran apuesta para la industria hidrocarburífera: el camión T-Way 8x4. El director de la firma, Joaquín Nervi , destacó el desembarco del nuevo equipo y analizó el crecimiento de las operaciones energéticas en la cuenca patagónica.

La cumbre energética reúne a los principales actores de la cadena de valor y exhibe un marcado dinamismo. En ese contexto, la empresa comercializadora acompaña el desarrollo productivo con soluciones de transporte pesado adaptadas a las exigencias operativas más severas de los yacimientos.

Con una trayectoria ininterrumpida de 25 años en la región, la firma ratificó su compromiso con el sector. Nervi remarcó el clima favorable de negocios y el entusiasmo generalizado de las empresas operadoras y de servicios que visitan la exposición petrolera.

La gran novedad técnica exhibida en el predio es el camión Iveco T-Way, una configuración con tracción 8x4 desarrollada para misiones de alta exigencia. Esta unidad arriba para cubrir una vacante específica en faenas logísticas y montajes pesados en locación.

"Es una novedad que ya tenemos disponible y genera mucho movimiento porque el mercado lo estaba demandando", explicó Joaquín Nervi durante el recorrido por el espacio comercial. La unidad apunta a soportar exigencias extremas de carga y transitabilidad en caminos no consolidados.

Iveco Fiorasi y el valor del conocimiento territorial

Al analizar los factores competitivos de la compañía, Nervi enfatizó que el principal diferencial reside en la estrecha relación construida con cada transportista y operadora. La comprensión inmediata de la geografía austral resulta determinante a la hora de brindar soporte técnico.

"Nosotros tenemos el ADN patagónico y nadie nos tiene que explicar lo que es el viento, la rusticidad o trabajar en lugares adversos", afirmó el directivo. Esa experiencia directa permite configurar soluciones operativas a la medida exacta de las contingencias climáticas locales.

La atención integral comprende una fuerte estructura de servicio de postventa y provisión continua de repuestos. Para las empresas del rubro energético, reducir los tiempos de parada técnica en pozo constituye una prioridad crítica que define la rentabilidad del equipamiento.

Por este motivo, la distribuidora enfoca su estrategia en resolver demandas operativas con rapidez. La cercanía geográfica y la capacidad de respuesta en taller consolidan la confianza de los clientes en cada ciclo de trabajo intensivo.

Crecimiento sostenido en la AOG Patagonia 2026

La participación de la firma Iveco Fiorasi en la feria sectorial se transformó en una cita habitual. La empresa cumple su tercer año consecutivo de presencia activa en este tipo de encuentros, alternando entre las ediciones realizadas en territorio neuquino y las convocatorias en Buenos Aires.

Nervi valoró el espacio como un punto de encuentro clave para reencontrarse con clientes históricos y abrir nuevas oportunidades comerciales. La feria refleja el ritmo ascendente de las inversiones en la cuenca y proyecta un horizonte promisorio para el transporte de cargas pesadas.