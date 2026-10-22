Taraborelli pisa fuerte en la AOG Patagonia: camiones pesados, leasing flexible y respaldo de posventa

En el marco de la Expo AOG Patagonia 2026 , Mercedes-Benz montó uno de los stands más destacados de la feria, con camiones expuestos y una propuesta comercial diseñada especialmente para la industria petrolera de la cuenca.

Fabián Taraborelli , presidente del Grupo Taraborelli , recibió a Más Energía para hablar de los productos, el financiamiento y la apuesta de la empresa en la región.

"Muestra una vez más la puesta de Mercedes-Benz y de Taraborelli, que siempre es a pleno", dijo Taraborelli al describir el stand, que reflejó la escala de una empresa con 40 años de trayectoria en Argentina y presencia en Buenos Aires, Río Negro y Neuquén.

Dos equipos estrella para Vaca Muerta

Los productos protagonistas del stand fueron dos: el Arocs 4848, equipado con volcadora, y el flamante Actros 2651 Off-Road, presentado por primera vez en la expo con alta expectativa. "Es un producto por excelencia para esta industria", destacó Fabián Taraborelli sobre el Actros Off-Road, pensado específicamente para las condiciones de operación en Vaca Muerta y la cuenca neuquina.

Ambos modelos forman parte de la gama completa de Mercedes-Benz, una marca que —según remarcó el empresario— lleva 75 años fabricando camiones ininterrumpidamente en Argentina. Ese historial, junto a la red de concesionarios y el soporte postventa en todo el país, es el principal argumento de valor que Taraborelli ofrece a sus clientes de la industria oil & gas.

Financiamiento especial: leasing en pesos al 22% y en dólares al 4%

Para la AOG Patagonia 2026, el grupo habilitó condiciones especiales de precio y financiamiento con cupo limitado. Las dos alternativas disponibles son leasing en pesos a una tasa del 22% anual sin gastos adicionales, y leasing en dólares al 4% anual. Ambas opciones aplican para toda la gama de productos Mercedes-Benz, desde los modelos más ligeros hasta los camiones pesados como el Arocs y el Actros.

"Para la expo Oil & Gas tenemos condiciones especiales de precios, pero fundamentalmente dos alternativas de financiamiento", explicó Taraborelli, y aclaró que los cupos son limitados, por lo que instó a los interesados a acercarse al stand durante la feria.

Más cerca de la operación: presencia en el corazón de Vaca Muerta y tres unidades móviles

Más allá de la exposición, Taraborelli aprovechó el encuentro para confirmar la expansión operativa del grupo en la región.

Además de su casa central en la Autovía Norte de Neuquén, el presidente del grupo anticipó que "próximamente estaremos presentes en algún otro lugar también de la cuenca", anticipó el presidente del grupo.

El soporte técnico se completa con tres talleres móviles que se desplazan hasta donde está el cliente, y un servicio de ruta disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. "Lo que suceda por el camino, llamás y te atendemos", resumió Taraborelli, subrayando la importancia del respaldo postventa para quienes operan equipos en zonas remotas de la Patagonia.

La apuesta del Grupo Taraborelli en la AOG Patagonia 2026 refleja la consolidación de Mercedes-Benz como marca de referencia para la industria oil & gas en la región, con una propuesta que combina tecnología de punta, financiamiento accesible y cobertura de servicio técnico en toda la cuenca.