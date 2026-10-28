Promptear llega a Vaca Muerta: Nelson Fuentes anticipa un "Innovatón Oil & Gas" en Neuquén

Nelson Fuentes llegó a la AOG Patagonia 2026 sin maquinaria pesada ni válvulas para exhibir. El CEO de Promptear SA vino a otra cosa: a hacer un primer reconocimiento del terreno. Su empresa se define como un ecosistema de innovación que conecta a empresas, gobiernos y universidades alrededor de tecnologías como la inteligencia artificial y la robótica.

Cuando se le marca que innovación es una palabra de moda, Fuentes aclara que ellos hablan de innovación aplicada y que la llevan “a un plano totalmente pedagógico y práctico”. La idea es enseñarles a los jóvenes a mirar un problema y diseñar un prototipo viable para el mercado.

Promptear funciona como un nexo. Fuentes lo compara con un switch: detecta necesidades en una región o en una cadena de valor, habla con el gobierno local, suma a las universidades y convoca a las empresas a plantear sus problemas en una mesa de trabajo. Todo eso se ordena en un sistema propio llamado Innovatón.

Del Planetario a Nevada

¿Por qué las universidades no pueden hacerlo solas? Fuentes dice que lo conversó con rectores y con laboratorios de inteligencia artificial del interior. Lo que encontró es que falta conectividad: una estrategia para salir al mercado y vincularse con el mundo real. Esa capa, asegura, es la que Promptear viene a cubrir.

El caso que elige para explicarlo viene del espacio. En un Innovatón Space, con base técnica en el Planetario de Buenos Aires, la agencia espacial argentina planteó un problema: usar inteligencia artificial aplicada para detectar metales a partir de inspecciones satelitales, de manera sistemática.

Según Fuentes, el desafío llevaba más de un año sin resolverse. Un grupo de jóvenes que no se conocía entre sí armó una startup en pleno evento y encontró la solución en 48 horas. “La solución que tienen en la mano vale oro”, subrayó cuando se le pregunta si están ante un posible unicornio.

El Innovatón no termina con la premiación. Los ganadores pasan a un pilot lab, donde durante un mes trabajan con KPIs y se conectan con posibles actores del mercado. En este caso, el recorrido terminó en un pitch en Nevada, Estados Unidos, donde están cerca de conseguir su primer fondo de inversión.

Rumbo a un Innovatón Oil & Gas

La pregunta inevitable en una feria petrolera es qué puede ofrecer esto a una pyme regional. Muchas dicen que su problema es comercial: no saben cómo llegar a la operadora para vender sus servicios. Fuentes lo toma como ejemplo de lo que se puede llevar al ecosistema.

En diálogo con +e, Fuentes manifestó que una pyme que sube esa problemática a la plataforma queda expuesta a más de 20 universidades y a varios miles de estudiantes. No compite un solo equipo: pueden ser cinco los que elijan el mismo problema y propongan soluciones distintas. “Ahí es donde sucede la magia”, aseveró sobre esa inteligencia colectiva organizada.

La visita a Neuquén fue un discovery para identificar a los actores de la industria del petróleo y el gas. Ya mantuvieron reuniones institucionales y empezaron a vincularse con casas de estudio de la región y con las primeras empresas.

El plan tiene fecha tentativa. Fuentes calcula que en diciembre tendrán una base operativa en Neuquén para organizar el primer evento insignia de Promptear en la región. El nombre todavía no está cerrado: “Le llamaríamos Innovatón Oil & Gas seguramente, vamos a ver”.