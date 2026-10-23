Phoenix Services: Impulsando la eficiencia en Vaca Muerta con soluciones internacionales

En el marco de la AOG Patagonia 2026 , Phoenix Services se posiciona como un referente indiscutido en la cadena de suministro para la industria petrolera. Con el respaldo de WD Equipamiento y Adita , la compañía ha logrado consolidar una oferta integral que responde a las necesidades más exigentes de Vaca Muerta .

El núcleo de su propuesta gira en torno al área de lifting , sujeción de cargas y restricciones de línea. Luciano Bonomi , titular de Adita, destacó que el valor diferencial de la empresa reside en su capacidad de escucha activa hacia los operarios en campo. “Nuestro compromiso es dar mejora a la industria basándonos en la experiencia real de los usuarios”, afirmó.

La empresa no solo actúa como proveedor, sino como un nexo comercial estratégico en la región. Según explican sus representantes, la clave del éxito ha sido mantener un vínculo estrecho con el cliente, asegurando que cada solución implementada cuente con el respaldo técnico necesario para operar en condiciones de alta presión.

Alianzas globales para desafíos locales

Uno de los pilares de la compañía es su vínculo internacional. A través de WD Equipamiento, Phoenix Services selecciona cuidadosamente a proveedores globales que comprenden la particular vorágine comercial argentina. Entre sus recientes incorporaciones, destaca la representación exclusiva de TSC Flow, empresa reconocida mundialmente por sus válvulas de alta presión.

“No buscamos proveedores comunes, buscamos socios que entiendan nuestra cultura y se comprometan con el desarrollo de la industria local”, señaló Bonomi. Esta cercanía permite que la ingeniería internacional se adapte rápidamente a las demandas de los yacimientos locales, facilitando el desarrollo de proyectos complejos.

La participación en la expo ha sido una plataforma clave para conectar con nuevos clientes y referentes del sector. A pesar de las exigencias del mercado, la empresa mantiene un enfoque claro: hacer que la labor diaria del trabajador petrolero sea más segura y eficiente. Con el optimismo de los resultados obtenidos durante el evento, la compañía reafirma su apuesta por el crecimiento sostenido de la cuenca neuquina.