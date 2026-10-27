MEOPP ART Mutual consolidó su crecimiento y mostró resultados positivos

MEOPP ART Mutual cerró el ejercicio con superávit, cubrió casi 7.000 siniestros laborales y reforzó la prevención con más de 8.000 exámenes médicos periódicos y 2.000 visitas a campo.

MEOPP ART Mutual aprobó por unanimidad la Memoria y Balance del ejercicio 2025-2026 , que reflejó una recuperación de sus resultados económicos , un crecimiento de la cobertura y el fortalecimiento de las prestaciones y la prevención . La asamblea se realizó ante un auditorio colmado en el décimo piso del edificio de MEOPP, ubicado sobre la calle Santa Cruz, en Neuquén .

El gerente general , Gonzalo de la Sierra , expuso los principales indicadores de la gestión , mientras que el presidente de la entidad, Marcelo Rucci , estuvo a cargo del cierre y destacó el valor de una institución administrada por trabajadores , cuyos recursos se destinan a proteger su salud y acompañar a sus familias .

Participaron también el secretario del Consejo Directivo, Daniel Alfredo Orlando Andersch; la tesorera, Daniela Celeste Urrutia; los vocales Ernesto Antonio Inal, también secretario general adjunto del Sindicato de Petroleros Privados, Paola Eva Mariana Cabeza y Juan Pablo Eggers; y la contadora de la ART, Laura Allende.

Los números positivos de MEOPP Art Mutual

El ejercicio cerró con un resultado positivo de $1.487,8 millones, compuesto por un resultado técnico de $649,3 millones y uno financiero de $838,5 millones. A su vez, la entidad registró un superávit financiero de $21.363,6 millones, de cobertura de $6.383 millones y de capitales mínimos de $2.253,2 millones, indicadores que respaldan su capacidad para afrontar las obligaciones presentes y futuras.

Las primas emitidas alcanzaron los $28.839,6 millones, expresados en moneda de junio de 2026, con un crecimiento real del 20,9% respecto del ejercicio anterior. Esa evolución estuvo acompañada por una mejora en la eficiencia: los gastos de producción y explotación representaron el 18,8% de las primas, el nivel más bajo de los últimos cinco ejercicios.

La cobertura también se amplió. La cantidad de trabajadores protegidos pasó de 20.226 a 21.526, con 220 pequeñas y medianas empresas aseguradas, presencia en más de diez provincias y una red nacional de más de 200 prestadores.

Durante su exposición, De la Sierra destacó que la consolidación económica permite profundizar la atención y reinvertir en servicios. En ese marco, anunció que la entidad proyecta inaugurar un centro de recuperación funcional para trabajadores y trabajadoras, destinado a brindar prestaciones directas y mejorar el acompañamiento durante la rehabilitación.

Compromiso y salud

La protección efectiva tuvo una expresión concreta durante el ejercicio: MEOPP ART Mutual cubrió 6.998 siniestros laborales y abonó más de $5.300 millones en prestaciones dinerarias. Además, sostuvo la asistencia psicosocial a trabajadores y familias que atravesaron situaciones críticas, como parte de un modelo de atención que contempla tanto las prestaciones médicas y económicas como el acompañamiento humano.

En prevención, se realizaron 8.226 exámenes médicos periódicos, con una cobertura equivalente al 40% de la cartera, y más de 2.000 visitas a campo de profesionales de seguridad e higiene. También se desarrollaron 200 espacios de capacitación, con más de 2.500 participantes, y se entregaron 1.500 certificados gratuitos de reanimación cardiopulmonar a trabajadores y miembros de la comunidad.

De la Sierra remarcó la importancia de sostener la presencia en los lugares de trabajo y destacó la incorporación de tecnología aplicada a la prevención de riesgos, junto con el fortalecimiento de los controles y las auditorías internas.

Frutos del trabajo en equipo

En el cierre, Rucci felicitó al equipo y vinculó los resultados con la responsabilidad compartida en la administración de los recursos. “Los frutos se dan en los trabajos colectivos, en los trabajos de equipo”, expresó, al destacar que la recuperación permite crecer y ofrecer mejores servicios.

El presidente de MEOPP ART Mutual también ratificó la decisión de denunciar las presuntas maniobras fraudulentas que afecten a la institución y diferenció esa tarea de la obligación de responder a quienes sufren un accidente o una enfermedad laboral. “Hay que pagarle lo que corresponde”, sostuvo.

Rucci convocó a los delegados a involucrarse en el cuidado de una organización que pertenece a los trabajadores y destacó la solidaridad de los equipos, que también han acompañado a familias en situaciones de emergencia más allá de la cobertura propia. Con ese compromiso, llamó a profundizar el trabajo conjunto para continuar ampliando la prevención, la atención y los servicios.