Marcio Querichelli, presidente de Iveco América Latina: "Estamos muy motivados con cada desafío"
El ejecutivo de la firma estuvo en la AOG Patagonia 2026 para presentar nuevos modelos y celebrar un año clave para la marca.
Marcio Querichelli, presidente de Iveco América Latina, recorrió Neuquén y la zona de Vaca Muerta al frente de un equipo de 40 personas en el marco de la Expo AOG Patagonia con el lanzamiento de nuevos productos para el mercado argentino. La base de operaciones local estuvo a cargo de Fiorasi, el concesionario oficial de Iveco en la región.
"El año 2026 es muy especial para nosotros", afirmó Querichelli, y enumeró los motivos: el inicio de la producción del S-Way, el camión más pesado de la gama Iveco; el lanzamiento de la línea de furgones Daily Furgón; y la presentación del Iveco Tector con transmisión automatizada, una incorporación orientada a mejorar el confort y la eficiencia operativa para los conductores.
El T-Way, el camión diseñado para las condiciones de Vaca Muerta
El protagonista de la jornada fue el Iveco T-Way, un camión desarrollado específicamente para aplicaciones en terrenos exigentes como los que caracterizan a la cuenca neuquina. "Este camión fue diseñado y construido para este tipo de aplicación", destacó Querichelli, refiriéndose a las condiciones de trabajo en la meseta patagónica y en los yacimientos de Vaca Muerta.
El recorrido por la zona permitió al equipo de Iveco mostrar las características del T-Way en condiciones reales de operación. Entre las características destacadas del modelo figuran la configuración 8x4 y la transmisión automatizada, que Querichelli presentó como un factor diferencial para el confort del conductor en operaciones prolongadas en campo.
Un año de lanzamientos
Más allá del T-Way, la presentación en Neuquén marcó un hito para Iveco en Argentina. El inicio de la fabricación del S-Way —el camión pesado de mayor porte de la marca— y la incorporación del Daily Furgón como línea específica amplían la oferta disponible para los operadores de la industria oil & gas y el transporte en general.
El Iveco Tector con caja automatizada completa el trío de novedades, apuntando a un segmento que valora la tecnología aplicada a la reducción de la fatiga y al aprovechamiento eficiente del combustible en rutas largas.
"Estamos muy motivados con cada desafío y hoy, con mucha satisfacción y mucho orgullo, estamos aquí lanzando y presentando este camión espectacular", resumió Querichelli, acompañado por el equipo de Fiorasi Iveco.
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