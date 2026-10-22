Marcio Querichelli, presidente de Iveco América Latina: "Estamos muy motivados con cada desafío"

Marcio Querichelli , presidente de Iveco América Latina , recorrió Neuquén y la zona de Vaca Muerta al frente de un equipo de 40 personas en el marco de la Expo AOG Patagonia c on el lanzamiento de nuevos productos para el mercado argentino. La base de operaciones local estuvo a cargo de Fiorasi, el concesionario oficial de Iveco en la región.

"El año 2026 es muy especial para nosotros", afirmó Querichelli, y enumeró los motivos: el inicio de la producción del S-Way , el camión más pesado de la gama Iveco; el lanzamiento de la línea de furgones Daily Furgón ; y la presentación del Iveco Tector con transmisión automatizada, una incorporación orientada a mejorar el confort y la eficiencia operativa para los conductores.

El T-Way, el camión diseñado para las condiciones de Vaca Muerta

El protagonista de la jornada fue el Iveco T-Way, un camión desarrollado específicamente para aplicaciones en terrenos exigentes como los que caracterizan a la cuenca neuquina. "Este camión fue diseñado y construido para este tipo de aplicación", destacó Querichelli, refiriéndose a las condiciones de trabajo en la meseta patagónica y en los yacimientos de Vaca Muerta.

El recorrido por la zona permitió al equipo de Iveco mostrar las características del T-Way en condiciones reales de operación. Entre las características destacadas del modelo figuran la configuración 8x4 y la transmisión automatizada, que Querichelli presentó como un factor diferencial para el confort del conductor en operaciones prolongadas en campo.

Un año de lanzamientos

Más allá del T-Way, la presentación en Neuquén marcó un hito para Iveco en Argentina. El inicio de la fabricación del S-Way —el camión pesado de mayor porte de la marca— y la incorporación del Daily Furgón como línea específica amplían la oferta disponible para los operadores de la industria oil & gas y el transporte en general.

El Iveco Tector con caja automatizada completa el trío de novedades, apuntando a un segmento que valora la tecnología aplicada a la reducción de la fatiga y al aprovechamiento eficiente del combustible en rutas largas.

"Estamos muy motivados con cada desafío y hoy, con mucha satisfacción y mucho orgullo, estamos aquí lanzando y presentando este camión espectacular", resumió Querichelli, acompañado por el equipo de Fiorasi Iveco.