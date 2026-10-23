Luis Arceo SRL: la evolución de los campamentos petroleros en Vaca Muerta

En el corazón de la actividad hidrocarburífera argentina, la empresa Luis Arceo SRL ha logrado consolidarse como un pilar fundamental en la prestación de servicios para el sector. Con una historia que se remonta a cinco décadas, la firma ha sabido adaptarse a los tiempos y las demandas de la industria, evolucionando de ser un referente en catering y hotelería a convertirse en el socio estratégico para los campamentos petroleros en toda la cuenca neuquina .

El crecimiento de la empresa tuvo un punto de inflexión importante en 2018, cuando la necesidad de contar con infraestructura de calidad en los yacimientos impulsó la fabricación de sus primeros tráileres especializados . Hoy, la compañía gestiona una flota de 1000 unidades, ofreciendo un servicio de llave en mano que abarca desde la logística de transporte hasta la gestión completa del facility, incluyendo servicios de saneamiento y energía.

La visión de Luis Arceo SRL se distancia de la competencia tradicional. Para el gerente general de la firma, Pablo González, el mercado petrolero funciona mejor bajo una lógica de ecosistema que de rivalidad. Esta estrategia ha permitido que empresas neuquinas certificadas colaboren entre sí para atender la creciente demanda, fortaleciendo el desarrollo regional y profesional del sector.

Uno de los pilares que sostiene este crecimiento es la cultura de servicio y la calidad. Según el directivo, sus clientes no solo buscan infraestructura, sino la seguridad de una empresa con normas ISO que garantiza excelencia en la experiencia de usuario. La capacidad de respuesta en tiempos reducidos, mediante talleres móviles y una flota de camiones de gran porte, es lo que permite mantener la operatividad ininterrumpida en yacimientos complejos.

Hacia una energía sostenible

Mirando al futuro, la compañía está a la vanguardia de la descarbonización. Recientemente, Luis Arceo SRL ha introducido un semirremolque híbrido con generación de energía solar.

Esta unidad, pionera en el país, permite alimentar campamentos completos con un ahorro de combustible del 80% y una reducción drástica en la emisión de toneladas de CO2 anuales. Con estas acciones, la empresa busca no solo mejorar sus servicios, sino aportar soluciones reales ante los desafíos globales del cambio climático.