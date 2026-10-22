Izajes y Transmisiones presentó en la AOG una app para trazabilidad y mantenimiento de equipos en tiempo real

Izajes y Transmisiones SA volvió a estar presente en la Expo AOG Patagonia 2026 con una novedad concreta para sus clientes de la industria oil & gas: el lanzamiento de una aplicación móvil para la trazabilidad y el mantenimiento de equipos, disponible para descargar desde las tiendas digitales.

Sergio Cosentino , gerente técnico de la empresa, presentó la innovación a Más Energía en el stand de la feria y explicó el alcance de la herramienta.

Una app para saber en todo momento el estado de cada equipo

La aplicación permite acceder a información detallada de cada producto: datos de lote, número de serie, fichas técnicas y manuales. Pero el valor diferencial está en la función de seguimiento operativo: la plataforma indica si un equipo necesita revisión, si está en condiciones de seguir operando o si debe ser retirado del servicio.

"Permite ver la trazabilidad de los productos, los datos, lotes, serie, fichas técnicas, manuales y también permite interactuar con el producto, ver qué estado está de mantenimiento, si necesita alguna revisión o retirarlo del servicio", detalló Cosentino.

La herramienta apunta a simplificar la gestión de activos en un sector donde los tiempos de parada no planificada tienen un costo alto. Tener visibilidad en tiempo real sobre el estado de los equipos permite anticipar fallas y programar el mantenimiento con mayor precisión.

La feria como espacio para afianzar vínculos con los clientes

Para Izajes y Transmisiones, la AOG Patagonia es también una oportunidad de encuentro con su cartera de clientes. "Muchas veces hablamos por correo, teléfono y el día a día no nos podemos ver las caras, entonces afianzamos un poco los lazos", explicó Cosentino, quien destacó además la posibilidad de generar nuevos contactos en el sector.

La edición 2026 de la expo dejó una impresión especialmente positiva en el Gerente Técnico. "Se nota la diferencia año a año de cómo va creciendo, mucha cantidad de gente, muy buena perspectiva", señaló, y fue más allá: "Ya queda chico este lugar, tendrían que pensar en un lugar más grande, otro predio, porque esto vino para quedarse".

Para Cosentino, la AOG Patagonia ya superó la etapa de consolidación y entró en una fase de crecimiento sostenido: "Es un punto de inflexión, ya a partir de ahora cada año va a ser más y más".

La apuesta de Izajes y Transmisiones en esta edición combina tecnología aplicada al mantenimiento industrial con la vocación de seguir construyendo presencia en una industria que, según el propio ejecutivo, no para de crecer.