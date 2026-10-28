IAPG: cómo cerró la AOG Patagonia 2026 y qué pasará con el Espacio DUAM

Martín Kaindl, del IAPG: “La AOG la organiza el IAPG, pero es un evento de la industria”.

En el último día de la AOG Patagonia 2026 , Martín Kaindl , director de Relaciones Institucionales del IAPG ( Instituto Argentino del Petróleo y del Gas) , hizo un balance con una mezcla de cansancio y alivio.

Para el organismo, la vara no pasaba solo por los números. Kaindl señaló tres expectativas : las del IAPG, las de los expositores y, sobre todo, las de los visitantes . “Creo que están todos muy conformes y para nosotros eso es un éxito”, aseguró sobre la exposición que cerró el jueves 22 de octubre.

El arranque fue intenso. El lunes, la visita del presidente Javier Milei generó movimiento de todo tipo. Kaindl lo lee en clave institucional: que el Presidente de la Nación participe de un evento así es “un mensaje muy fuerte” de apoyo a lo que la industria petrolera está haciendo en el país.

“Es un evento de la industria”

También destacó la presencia constante de Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, que recorrió la muestra y hasta se sentó en el auditorio a escuchar. Pero aclaró que no fue el único: hubo muchos otros CEOs y presidentes de compañías que pasaron por el predio durante los cuatro días.

Su explicación es simple. “La AOG la organiza el IAPG, pero es un evento de la industria”, subrayó. El instituto pertenece a sus socios, y el principal es YPF. Esa base le da fuerza al encuentro y explica buena parte de la convocatoria y la trascendencia que alcanzó.

El éxito tuvo su costado incómodo: el predio quedó chico. “Hemos sacado la última gota que podíamos sacar al DUAM”, admitió. Este año, un acuerdo con el aeropuerto permitió usar parte del estacionamiento detrás de la muestra, lo que sumó metros y, sobre todo, ordenó un recorrido que antes tenía sectores “medio fuera de escuadra”.

La sede de 2028, en análisis

¿Qué pasará con la próxima AOG Patagonia? Kaindl es cauto: no hay ninguna decisión tomada. Pero mencionó los proyectos de ampliación del aeropuerto de Neuquén, que incluirían hoteles, un centro comercial y una terminal de colectivos. Si se concretan, el DUAM “ya no sería ni siquiera una opción”.

El trabajo para el IAPG empieza apenas se apaguen las luces: analizar alternativas para 2028. Antes, en 2027, la exposición vuelve a Buenos Aires, a La Rural, donde el espacio no es un problema. En Neuquén, en cambio, la discusión por la sede recién empieza.

La lluvia fue otra protagonista. Kaindl confesó que su gran sorpresa fue ver gente caminando bajo el agua a la una de la tarde, cuando abrieron las puertas el último día. “La verdad que era increíble”, destacó.

Jóvenes, escuelas técnicas y jornadas

La agenda educativa también tuvo números fuertes. A la jornada de jóvenes profesionales asistieron 350 personas, en un lunes lluvioso. Por el programa La Escuela Técnica Visita a la AOG pasaron 530 alumnos de los últimos años de escuelas técnicas de la región, y otros 600 llegaron con sus colegios.

“Somos un instituto técnico”, insistió Kaindl, y por eso cada exposición se acompaña de jornadas. La de seguridad de procesos tuvo más de 200 inscriptos y la de tratamiento y transporte de gas natural, más de 100. Este año se trasladaron al Hotel Casino Magic, con vans que conectaban ambas sedes.

Antes de despedirse, agradece a los medios que cubrieron la muestra. “Los expositores tienen que hacer sus lindos stands, pero hay que comunicarlo y difundirlo”, ponderó. Y cuando se le recuerda que, en definitiva, todos forman parte de la industria.