Compass Innova, la pyme de instrumentación y control que ya trabaja con 24 empresas

“Uno piensa que es imposible, pero se puede”: la historia de Compass Innova en Vaca Muerta.

Entre los cientos de stands de la AOG Patagonia 2026 , hubo uno que no venía con décadas de trayectoria encima. Sebastián Rubilar tiene 28 años y es el presidente de Compass Innova SRL , una empresa de instrumentación y control dedicada a la calibración de instrumentos para la industria del Oil & Gas . La fundó en noviembre de 2024.

El origen del nombre lo cuenta casi como una anécdota. Cuando buscaban cómo llamar a la empresa, aparecía una y otra vez la palabra brújula . De ahí Compass : la idea de ser una guía para el desarrollo profesional de los técnicos y para los proyectos de las empresas que los contratan.

No arrancó vendiendo servicios, sino dando clases. La primera capacitación reunió a más de 26 alumnos y fue la primera vez que Rubilar enseñaba lo que sabía hacer. El boca en boca hizo el resto: empezaron a aparecer clientes que pedían nuevos cursos.

Una empresa armada “a pulmón”

Antes de emprender, Rubilar pasó por distintas empresas del rubro, y no se queja de ninguna. “Siempre me faltaba algo, no estaba 100% cómodo”, aseveró y se refirió a una inquietud interna, algo que lo empujaba a otro lado. Esa sensación terminó convirtiéndose en Compass Innova y en su primer paso como emprendedor.

El salto no fue inmediato. Durante un tiempo sostuvo su empleo mientras el proyecto crecía y, de a poco, las capacitaciones abrían paso a la idea de brindar servicios técnicos. “Fue un doble esfuerzo de armar una empresa a pulmón”, describió.

¿Vale la pena? Rubilar no romantiza el camino. “Uno piensa que es imposible, pero la verdad que se puede. Cuesta, no es fácil”, subrayó y ponderó el esfuerzo: hacer lo que a uno le gusta dentro de la industria energética.

El diferencial frente a los grandes

El mercado de instrumentación y control no está vacío: hay firmas con años en la cuenca y hasta multinacionales. Rubilar lo reconoce. “Hay mercado para todos”, sostuvo, aunque advierte que una empresa nueva necesita un valor diferencial para competir con compañías de mucha experiencia y buena trayectoria.

El suyo está en el equipo: personal capacitado, con experiencia y, sobre todo, proactividad. “Una empresa te ofrece una cosa, el cliente la contrata; ahora, que eso se vea reflejado mientras hacés el servicio es lo más difícil”, explicó. La apuesta es sostener la calidad en cada trabajo, con la empresa como respaldo.

Algo parecido a un buen servicio posventa, resume. Y los números lo acompañan: con un año y medio de actividad, Compass Innova trabaja con 24 empresas de la zona. Entre sus clientes menciona a Shell, Novaflex, Seco y Tetra.

Servicio técnico oficial de Meditecna

Hoy el equipo suma unas 12 personas. Pero el dato del que Rubilar habla con más orgullo es otro: Compass Innova es el servicio técnico oficial de Meditecna, una proveedora de productos de instrumentación para la industria, que los eligió como su respaldo en la región.

La charla terminó con algo poco habitual para este cronista. Después de cuatro días de recorrer la feria petrolera y escuchar a gerentes, CEOs y funcionarios, fue la primera vez que la entrevista se cerró con una felicitación y un deseo: que el próximo ciclo lo encuentre trabajando.

Para una pyme con año y medio en la cancha, la confianza de un proveedor así pesa. “Que ellos nos hayan depositado su confianza para ser su mano derecha acá en la zona creo que también habla mucho de lo que podemos hacer”, aseveró Rubilar.