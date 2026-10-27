Cañerías flexibles para Vaca Muerta: la apuesta de Plastiferro Oil & Gas desde Plaza Huincul

En su primera AOG Patagonia , Plastiferro Oil & Gas llegó con mucho para mostrar y poco tiempo de historia. La empresa empezó a producir en septiembre en su planta de Plaza Huincul , y su gerente general , Jorge Niglia , explicó que fabrican cañería de plástico flexible y reforzada , que se enrolla y no se corroe.

Los caños van de dos a ocho pulgadas y se usan sobre todo en la última milla , el tramo que va desde el pozo hasta los colectores o las baterías. Niglia asegura que trabajan con todas las petroleras y que el producto se vende en todo el país, no solo en la Cuenca Neuquina .

Por eso el primer cliente no estuvo en Neuquén, sino en Santa Cruz, donde ya instalan cañería. “Justo el primer cliente nos tocó de ahí”, subrayó en diálogo con +e. Lo que viene ahora queda más cerca de casa: el próximo proyecto es con Tango Energy.

Turbo Green, la apuesta tecnológica

El producto estrella se llama Turbo Green. Según Niglia, es una tecnología nueva en cañerías flexibles, con un proceso automatizado que garantiza ángulos de refuerzo precisos. Esa precisión no es un detalle técnico menor: define cuánta presión aguanta el caño. Los dos tipos de cañería que fabrican llegan hasta 3000 PSI.

La otra ventaja es la que más miran las operadoras. Al ser de plástico, el caño no sufre corrosión ni necesita mantenimiento, lo que recorta el OPEX, los gastos operativos. “Una vez que la instalás, te olvidás”, aseguró. Además, ponderó que existe una demanda mundial creciente de este tipo de soluciones.

También es reutilizable. Se vacía, se limpia, se enrolla y se lleva a otra locación. La limpieza se hace con chanchos, unas piezas de espuma que recorren el interior del caño. Los rollos arrancan en 180 metros en los diámetros mayores y llegan a 800 metros en la cañería de cuatro pulgadas.

Hecho en Plaza Huincul

Todo se fabrica en el Parque Industrial de Plaza Huincul. La materia prima combina origen nacional e importado: los polietilenos se consiguen en el país, mientras que los materiales de refuerzo llegan del exterior. El resultado es un producto pensado para las condiciones de la cuenca.

La cañería sirve para los tres fluidos que maneja la industria: gas, petróleo y agua. Y también, según el gerente, para hidrocarburos livianos como butano y propano, sin importar el grado de acidez, uno de los factores que más castiga a los ductos convencionales.

La pregunta inevitable es si podrán responder a un año que las empresas de servicios ya anticipan exigente en Vaca Muerta. Niglia dice que sí: trabajan con varios clientes en sus proyectos para 2027, para tener prevista con tiempo la logística y la provisión de insumos.

El caño de ocho pulgadas

El debut en la feria los dejó “muy contentos”. Además del stand, participaron de las rondas de negocios de la AOG Patagonia 2026, donde tomaron contacto directo con operadoras y empresas de servicios interesadas en sumar cañería flexible a sus tendidos.

Plastiferro fabrica un producto que no hay en el mercado y que escasea a nivel global: la cañería flexible de ocho pulgadas, el diámetro máximo de su línea. “Hay muy poco a nivel mundial”, destacó el gerente general de Plastiferro Oil & Gas. “Ese caño es de lo que más nos están requiriendo”, afirmó.