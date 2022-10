Pablo Iuliano: "YPF está en una posición como no estuvo nunca"

“YPF está en una posición como no estuvo nunca, al menos en los 25 años que llevo en la compañía. Tenemos por delante un portafolio de proyectos que nos permite construir una agenda de crecimiento. Antes tuvimos muy buenos proyectos que nos servían para crecer levemente y para mantenernos, pero hoy el valor estratégico de YPF está en el upstream”, manifestó Iuliano.

“Tenemos un plan de trabajo a cinco años que nos va a permitir enfocarnos en duplicar la producción petrolera de YPF, eso requiere multiplicar por seis la producción de shale oil en Vaca Muerta”, planteó el CEO de YPF.

Para el 2023 en términos de upstream, el objetivo es concluir las obras de Oleoductos del Valle (Oldelval), contar con la vía de Oleoducto Trasandino (OTASA) y sumar producción al primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner. Esas grandes obras demandan a las operadoras el ajuste en su cadena de midstream que YPF realiza en paralelo a la búsqueda de nuevos horizontes de perforación y producción.

Tal como describió +e en su edición anterior, las ramas laterales más extensas son claves para la mejora de la productividad, estando el pozo más largo en manos de YPF: 4.447 metros en Loma Campana. “Terminamos de perforar el pad con los pozos más largos de Vaca Muerta, con más de 4.400 metros de largo, y que esperamos ponerlos en marcha a fin de mes”, contó.

Afrontar escenarios

Iuliano indicó que YPF busca ser resiliente para poder afrontar escenarios de precios bajos, y así evitar un freno abrupto de la actividad y el ritmo de crecimiento que se está experimentando en estos tiempos. En la planificación de la empresa están variables como el mantenimiento de la eficiencia y los mejores costos para el desarrollo.

“En algún momento el crudo va a volver a bajar. Por eso es fundamental no perder el foco, entender que estamos en un momento muy bueno que utilizamos para acelerar y tenemos que ser cuidadosos en cómo planificamos el futuro, asegurando mantener la eficiencia de dólares por barril conseguido”, detalló Iuliano.

“En el plan de acción hemos puesto a todas las áreas que tiene YPF y las hemos priorizado en dónde somos más eficientes por costo unitario. Con las áreas que hoy tenemos, estamos confiados en que podemos alcanzar los objetivos de producción”, remarcó.

En ese “rankeo” que hizo la compañía, algunas áreas quedaron en segundo plano dado que falta conocimiento del subsuelo, pero esto no detuvo la investigación como ocurrió en el bloque Sur de los Lagos donde realizaron el primer pozo exploratorio.

YPF sustentable

Iuliano adelantó que Neuquén será la sede de la Vicepresidencia de Sustentabilidad y Excelencia Operacional de YPF, para acelerar los planes de mejora de eficiencia, sustentabilidad y reducción de emisiones.

“Nosotros no hemos puesto aún una meta de Net Zero pero si una de reducción de emisiones. Esto lo estamos trabajando de manera integral, por la transición energética no es transicionar lentamente de un tipo de combustible a otro sino que requiere pensar en soluciones que, de alguna manera, minimicen el impacto ambiental, sobre todo de dióxido de carbono”, explicó el CEO de YPF.

“Tenemos entre nuestras líneas de acción las facilities que están diseñadas con parámetros ambientales modernos, tenemos un plan para adecuar las instalaciones existentes y, por último, en cómo operamos con el ‘cero flaring’. Cuando hablamos de instalaciones hablamos de utilizar compresión eléctrica y queremos utilizar kits para migrar motores de gasoil a gas natural o gas licuado, y eso redunda en menor cantidad de emisiones”, se explayó Iuliano.

> Las claves de la exploración de YPF

Ramas laterales XL. Recientemente, YPF concluyó un pad con tres pozos con un promedio de 4.400 metros de rama lateral en Loma Campana. El récord al pozo horizontal más largo lo tiene uno de 4.447 metros.

Nuevos horizontes. “El mes pasado perforamos y fracturamos nuestro primer pozo en Sur de los Lagos. Hay que seguir estudiando el subsuelo y encontrando alternativas en Vaca Muerta”.

Offshore en buenos aires. “El CAN 100 es la estructura más grande en el mundo que todavía no ha sido perforada. Todos los descubrimientos en la costa africana nos entusiasman y las miradas están en el litoral argentino”.

Más allá de Neuquén. “Puede ser que en las zonas más alejadas del centro de Vaca Muerta la producción sea menor pero con costos aceptables y rentables. Y es crudo pesado”.

> Refinerías: ampliar la capacidad de shale oil

El sistema de refinerías de YPF está adaptándose al petróleo de Vaca Muerta. En La Plata y Luján de Cuyo avanzan obras para ampliar la capacidad de procesamiento de shale oil. “Eso nos va a permitir ampliar la capacidad de procesamiento de crudos más livianos y, por otro lado, empezar a transitar una agenda de sustentabilidad ambiental con pasos mucho más firmes cumpliendo con las nuevas especificaciones de combustibles”, indicó el CEO de YPF, Pablo Iuliano.

“Por el lado de Plaza Huincul, este año invertimos 32 millones de dólares en obras de infraestructura para asegurar el procesamiento de crudo liviano”, contó Iuliano en el diálogo con +e. "Además, hicimos dos paros, uno de refinería y otro para metanol, para hacer obras de ampliación y para incoporar sistemas de seguridad más modernos”, señaló el directivo de la compañía.

> “El shale no termina en Vaca Muerta”

Antes de ser CEO, Pablo Iuliano estuvo a cargo de la Vicepresidencia de Upstream No Convencional de YPF. No obstante, el directivo considera que hay oportunidades de shale y tight en otras cuencas del país. “El shale no termina en Vaca Muerta. Queremos investigar el shale en otras cuencas más allá de la neuquina. En el plan de duplicar la producción de YPF, tenemos una multiplicidad de proyectos para el convencional, que sigue siendo el 60% de la producción de YPF”, remarcó. Además de la recuperación secundaria y terciaria, la exploración de rocas como la D-129 en Chubut es parte de ese plan.

Mendoza tiene una parte de la cuenca neuquina y de Vaca Muerta y allí YPF quiere perforar. La ampliación de la frontera explotable de Vaca Muerta irá encontrando nuevos bloques en los bordes de la roca.