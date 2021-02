YPF no modificará su oferta a los inversores

YPF no modificará la última propuesta de canje de deuda que presentó el lunes a sus inversores y que tiene plazo de cierre el viernes, dijo el jueves una fuente de la industria con conocimiento en la operación.

“Las cuestiones regulatorias hacen que a esta altura del proceso ya no se puedan introducir mejoras. Hoy la transacción es la que es y cierra mañana", dijo a Reuters una fuente, que pidió no ser identificada.

El lunes pasado la empresa anunció su tercera enmienda al intercambio de ofertas, que recibió apoyo y rechazo por parte de grupos tenedores de bonos.

Analistas de la industria esperaban una nueva mejora de la oferta por parte de la petrolera para evitar un default de una de las mayores empresas del país sudamericano.

"No afecta solamente a YPF que no haya un acuerdo con los acreedores, sino que perjudica a todos que una empresa de esa magnitud, con participación del Estado defaultee", dijo a Reuters el ex secretario de Energía Emilio Apud.

Con vistas al vencimiento de marzo, YPF debe canjear al menos el 60% de los bonos para que el banco central acceda a venderle dólares para el pago de deuda, en un contexto en el que el Gobierno busca proteger las alicaídas reservas internacionales.

“Las chances de que YPF caiga en default existen. El banco central da la alternativa de suplir aquello que no refinanció con nuevo financiamiento; eso es una posibilidad. Pero en la situación actual de Argentina, pensar en conseguir nuevo financiamiento es muy difícil", dijo la fuente, que sostuvo que hasta último momento no se podrá saber el nivel de adhesión recibido en el canje.

