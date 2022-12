Vaca Muerta: qué dicen los que quieren liderar el país

Ya se ha dicho que Neuquén y la producción no convencional tiene “reglas propias” que van más allá de la lógica de la economía que padece el país, con la alta inflación y el clima, por momentos desalentador para ciertos mercados.

Pero Vaca Muerta sobrevive, incluso más allá de la grieta política, y los principales jugadores para el 2023 no tienen demasiados cambios para el tablero de las inversiones no convencionales en la provincia.

Todos los candidatos presidenciables se han “puesto el casco” petrolero en los yacimientos alrededores de Añelo y participaron del tour de las operadoras, de cara a lo que se viene en el futuro.

Horacio Rodríguez Larreta, quien en estas horas tiene una fuerte puja dentro de Juntos por el Cambio, ha desembarcado en Neuquén y tiene en agenda a Vaca Muerta como motor de la economía del país, más allá de los matices que pueda tener con el gobierno del MPN.

“Vaca Muerta es impresionante. A pesar de las restricciones, los cepos y una economía totalmente adversa y sin reglas de juego estables, viene aumentando la producción permanentemente, tanto para el consumo local como para exportación en el caso del petróleo”, dijo hace unos meses el jefe de Gobierno porteño.

Las palabras de Larreta son similares a las que profesa el ex gobernador Jorge Sapag, uno de los impulsores del acuerdo entre Chevron e YPF, para el desarrollo de los primeros pozos shale, allá en el gobierno de Cristina Kirchner.

“Si Vaca Muerta no se hubiera largado en 2013 con Loma Campana, que fue la campana de largada del desarrollo no convencional, la Argentina estaría sin energía, no sólo en los hogares sino en las industrias, en los tractores de campo, en los aviones, en los barcos, en los aviones”, se había explayado Sapag.

Larreta sostuvo que “sin Vaca Muerta tendríamos una situación energética aún peor. Estar acá es ver de primera mano el enorme potencial sin explotar que todavía tenemos”.

Y agregó: “Está el crecimiento de la Argentina ahí, literalmente bajo nuestros pies, y no lo podemos poner a funcionar porque, sin la certidumbre que da un plan económico y una visión de largo plazo, nadie se arriesga a invertir”.

Larreta habló de las posibilidades que tiene Vaca Muerta de la generación de empleo y generar valor agregado, algo que está sucediendo en estos días en Neuquén, más allá de la distorsión económica que hay en torno a la actividad de los hidrocarburos, donde todo el costo de vida está a valores petroleros.

Patricia Bullrich es otra de las que ya le puso el ojo al desarrollo no convencional para usarlo dentro de la campaña. La presidenta del PRO nacional, puso sobre la mesa la falta de infraestructura para evacuar la producción creciente de hidrocarburos.

“Tenemos el gas suficiente para toda la Argentina, Chile, Brasil y para exportar cuatro veces más del que precisa todo nuestro país. Sin embargo, falta infraestructura, un precio pleno y reglas de juego claras para lograr que la Argentina deje de importar gas. Se gastan miles de millones de dólares al año por no saber hacer las cosas bien”, dijo Bullrich, un discurso que bien podría parecerse a cualquiera que se pronuncia en Neuquén.

Cristina Fernández de Kirchner, más allá del enfrentamiento que tiene con la coalición de Juntos por el Cambio, sostiene que Vaca Muerta es una política de Estado y que comenzó con su gobierno, con el control del gobierno nacional sobre YPF.

“Si en el pasado no se le hubiera ocurrido a esta Argentina recuperar YPF para todos los argentinos, Vaca Muerta sería Vaca Viva y otros la tendrían atada”, dijo la líder, durante un acto el Día de la Militancia en La Plata. Cristina se reunió con directivos de Chevron hace unas semanas.

Sergio Massa, ministro de Economía d la Nación, es hoy el encargado de administrar los escasos dólares del Banco Central en favor de los distintos sectores del país, y sabe que Vaca Muerta

El ministro, otro potencial presidencialble reactivó los beneficios del decreto 929 de 2013, cuando comenzó la sociedad entre Chevron y la “restatizada” YPF.