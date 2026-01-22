Récord histórico de petróleo en 2025: Vaca Muerta impulsa el avance energético en Argentina

Argentina cerró 2025 con un logro sin precedentes en el sector hidrocarburífero. La producción de petróleo totalizó 878.8 Mbbl/día en diciembre, lo que representa un incremento del 2,3% respecto al mes anterior y un 14,8% interanual. Este volumen supera en un 66,8% los niveles de febrero 2020, antes de la pandemia. Según datos oficiales, este récord consolida el rol del país en el mapa energético global.

El Ministerio de Economía destaca en su publicación oficial: "Con reglas claras, inversión privada y un Estado que ordena y deja producir, la Argentina consolida su potencial energético y transforma recursos en crecimiento, empleo y más divisas para el país".

Los promedios anuales muestran una trayectoria ascendente: 523.2 Mbbl/día en 2021, 592 Mbbl/día en 2022, 644.8 Mbbl/día en 2023 y 709.3 Mbbl/día en 2024.

868.712 barriles por día

+2,3% intermensual

+14,8% interanual



El rol dominante de Vaca Muerta

El auge proviene principalmente del petróleo no convencional, que alcanza 593.4 Mbbl/día en diciembre, equivalente al 67,5% del total. Este segmento crece un 2,1% interanual y un impresionante 31% respecto a febrero 2020. Los promedios históricos: 168.5 Mbbl/día en 2022, 248.8 en 2023 y 311.5 en 2024, con un salto a 394.9 en 2025 (promedio parcial).

Vaca Muerta contribuye con 601.274 barriles diarios. Esto representa un incremento del 1,85% respecto de noviembre de 2025 y un crecimiento interanual del 28,62% en comparación con el mismo mes de 2024. En términos acumulados, la producción de petróleo de 2025 fue 24,7% superior a la registrada durante todo el año 2024.

En perforaciones, diciembre cuenta con 66 pozos en explotación, un -31,3% mensual, pero -19,5% interanual, con un 3,1% más que febrero 2020. Promedios: 66 en 2021, 72 en 2022, 83 en 2023 y 88 en 2024. Estos datos provienen de bases de la Secretaría de Energía.

Gas natural, crecimiento sostenido

La producción de gas totaliza 131.3 MMm3/día, con un 7,4% de aumento mensual y 5,5% interanual, superando en 2,8% los niveles prepandemia. Promedios: 124.1 MMm3/día en 2021, 132.8 en 2022, 131.8 en 2023 y 138.8 en 2024.

El gas no convencional lidera con 85.6 MMm3/día, el 65,2% del total, creciendo un 11,8% interanual y 12,6% desde febrero 2020. Evolución: 59.2 MMm3/día en 2022, 72.9 en 2023, 77.1 en 2024 y 87.3 en 2025 (promedio).

En Vaca Muerta, la producción gasífera llega a 72.6 MMm3/día, un 13,3% más mensual y 18,3% interanual, con un 127% de incremento desde febrero 2020. Promedios: 36.4 MMm3/día en 2021, 49.6 en 2022, 56.4 en 2023 y 69.5 en 2024.

Impacto económico y perspectivas futuras

Este récord no solo impulsa el empleo en regiones como Neuquén, sino que fortalece la balanza comercial. En 2025, el superávit energético alcanza US$7.815 millones, un US$2.085 millones más que en 2024, según Noticias Argentinas.

De hecho, el ministro de Economía, Luis Caputo, mostró una proyección a diez años de la balanza comercial de energía y minería, que llegaría a un saldo positivo de 75.000 millones de dólares en 2035 (44.000 millones por energía y 31.000 millones por minería).