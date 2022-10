Las primeras tres jornadas tienen lugar en la Legislatura de Neuquén, teniendo en el día inaugural a referentes de distintas disciplinas de las principales empresas de Vaca Muerta, algunos de ellos incluso son docentes de la UNCo. El invitado especial fue Juan Manuel Ardito , actual vicepresidente de Upstream No Convencional de YPF y egresado de la universidad local.

"Hace diez años, un poquito más, empezamos a recorrer el camino que hizo que Vaca Muerta hoy sea una realidad. En el caso de YPF, más de un 30% de la producción de petróleo viene de Vaca Muerta", afirmó Artito a los estudiantes presentes en el auditorio. "Empezamos a traer el know how que no sabíamos hacer, a traer tecnología, a asociarnos con empresas internacionales y a diseñar las facilidades de superficie. Tuvimos una curva de aprendizaje muy acelerada", agregó.

"Vaca Muerta es una realidad gracias al esfuerzo que hemos hecho, pero tenemos sobre todo un futuro si hacemos bien las cosas. Tenemos muchos recursos de gas y de petróleo, Vaca Muerta está posicionada como una de las mejores rocas a nivel mundial y los desafíos motivan para ser parte de esta profesión", planteó el VP de Upstream No Convencional de YPF. "Vaca Muerta tiene proyectos, Vaca Muerta tiene prosperidad", remarcó.

La SPE, la organización que nuclea a los ingenieros en petróleo a nivel internacional, tiene seis capítulos estudiantiles en el país: la Universidad del Comahue (UNCo), la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), la Universidad Nacional San Juan Bosco (UNPSJB), la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y la Universidad de Cuyo.

Para el jueves y viernes, los más de 120 estudiantes presentes participarán en recorridas por yacimientos para ver pozos con objetivo en Vaca Muerta y las bases de algunas empresas de operaciones especiales.

Los sponsors que acompañarán este encuentro anual de capítulos estudiantiles de la SPE en Neuquén son Tecpetrol, YPF, Pan American Energy, TotalEnergies, Vista, Shell, ExxonMobil, Transportadora Gas del Norte (TGN), Baker Hughes, Halliburton y Gas y Petróleo de Neuquén (GyP).