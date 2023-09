"No se están cumpliendo con las metas de descarbonización"

La COP28 que se realizará a comienzos de diciembre en los Emiratos Árabes Unidos permitirá un primer balance mundial de los avances tras la adopción del Acuerdo de París , pero el presidente para Latinoamérica del Consejo Mundial de Energía Eólica (Gwec), Ramón Fiestas Hummler, anticipa que el diagnóstico es que "no se están cumpliendo las metas de descarbonización" .

Es decir, describe un escenario donde "la emergencia climática se ha puesto de relieve y en el que también se plantea la necesidad de acelerar las inversiones en energías renovables a propósito de que no se están cumpliendo los hitos intermedios o no se está este trabajando con la suficiente intensidad sobre la ruta de la descarbonización"

Para el líder regional de la Gwec, en la visión de largo plazo de llegar al año 2050 a la neutralidad de emisiones de CO2 acordada en el Acuerdo de París "es necesario ya reconocer que vamos mal, de que la emergencia climática es más emergencia y de que hay que acelerar las inversiones".

"Pero ya no se trata solamente de un objetivo de reducción de emisiones contaminantes por parte de los países sino un objetivo de consumo de energías renovables, porque en el incremento del uso de las energías renovables está la mayor parte de la solución de la reducción de emisiones", aseguró.

Y en ese contexto, señaló, "se va a celebrar la cumbre de Dubai, con el objetivo de que se adopten estos compromisos de acelerar el uso de las energías renovables, que en realidad también ya estaban de alguna manera planteados en el llamado aquel Pacto de Glasgow en la COP 26".

"Allí afloraron los conceptos de transición energética justa e inclusiva, un poco como marco en el que se va a producir la aceleración de las inversiones en energías renovables", agregó.

tag:reuters.com,2023:newsml_KBN30514V Turbinas eólicas de la empresa española de servicios públicos Iberdrola en el monte Oiz, cerca de Durango, España. 20 de febrero de 2023. REUTERS/Vincent West

El ahorro de las renovables

Asimismo, Fiestas Hummler afirmó que el desarrollo del sector energético eólico "además de generar prosperidad y riqueza en todo el ciclo de cadena de suministros", permitirá ahorrar divisas por 7.000 millones de dólares en cinco años en Argentina.

En base a estimaciones de la Cámara Eólica Argentina, el experto señaló que "cuando se produjo la expansión del sector eólico en Argentina se hablaban de inversiones superiores a u$s 2.000 millones anuales".

De esta manera, señaló que "si se producen condiciones en el mercado que equilibren las reglas de juego, tranquilamente podremos ver que las futuras inversiones pueden superar dicho umbral hacia adelante".

Por otro lado, el desarrollo del sector energético eólico, "además de generar prosperidad y riqueza en todo el ciclo de cadena de suministros, permitirá ahorrar gastos en divisas en torno a u$s 7.000 millones en cinco años", aseguró Fiestas Hummler al proyectar el potencial del sector en el país.

La CEA considera que la generación de energía eólica permitirá un ahorro por US$ 1.828 millones al cierre de este año y permitirá disminuir US$ 896 millones en subsidios y reducir el costo de generación del sistema en US$ 6,1 por MWh.

Es que para satisfacer la demanda interna, Argentina debe importar combustibles desde diferentes mercados, y en este contexto, la apuesta por las energías renovables resulta ampliamente beneficiosa para disminuir la necesidad de divisas del país.

Estos números se basan en la generación eólica estimada para este año y su costo promedio, en comparación con el precio actual de los combustibles fósiles y las necesidades de consumo del sistema.

Es así, que entre 2016 y 2023, gracias al desplazamiento del consumo de combustibles fósiles por la mayor oferta eólica, el ahorro de divisas para nuestro país supera los 7.000 millones de dólares.

Ya que este mismo estudio estimó que la generación eólica permitió evitar pagos al exterior por 3.250 millones en 2022, 800 millones en 2021 y 1.300 millones entre 2016 y 2020.