Los desafíos de la transición energética

Una realidad palpable es la transición energética, con las compañías trabajando en que los proyectos sean perfectos para bajar sus emisiones de carbono. El camino no es simple, pero la misión no es imposible. Así quedó reflejado en el primer Foro de Transición Energética Sostenible, que se desarrolló en el marco de la Expo Industrial, Comercial y de Innovación de Comodoro Rivadavia.

“Cuando hablamos de transición energética hay que dar certidumbre a los sectores, pero también que las cadenas de valor estén agrupadas. Argentina ha demostrado que puede dar una curva de aprendizaje muy rápido. Las energías renovables y Vaca Muerta son un gran ejemplo”, afirmó la secretaria Royón en la apertura del foro.

“Si bien somos productores de hidrocarburos, esto no colisiona con el proceso que estamos llevando a cabo. Sin embargo, esta transición debe ser sostenible, justa y debe tener en cuenta la situación macroeconómica de la Argentina”, dijo.

Impulso a las renovables

“En el 2013 empezamos a incursionar en un tema que era desconocido para la empresa. Comenzamos a trabajar con el mandato eléctrico y qué se iba a hacer con él. Empezamos a desarrollar nuestros productos cuando la energía renovable no será un tema que estaba en agenda. A partir de allí empezamos a crear un sistema que involucra a las provincias”, sostuvo Martín Mandarano, CEO de YPF Luz, en el panel denominado “Los Hidrocarburos en la transición energética”.

YPF LUZ - Martín Mandarano 1.jpg

“Hoy tenemos proyectos de generación térmica con gas natural en Tucumán y Neuquén, que ha dado sobradas muestras de su competitividad. Tenemos el sol del norte y el viento del sur que hacen que la industria argentina pueda ser competitiva con el mundo”, aseguró.

El mejor ejemplo de aprendizaje y crecimiento constante de YPF Luz está puesto en Manantiales Berh. El histórico yacimiento en Chubut cuenta con uno de los parques eólicos más eficientes de Latinoamérica donde no solo permite la operatividad del área sino también inyecta energía al sistema argentino. “YPF comienza su etapa de energías renovables en el mismo lugar donde arrancó su etapa de hidrocarburos. Es por eso que el desafío que tenemos por delante es muy grande y tenemos mucho camino por recorrer”, afirmó.

Uno de los problemas a resolver más rápido es el sistema de líneas eléctricas. La industria llama a continuar expandiéndose para que el transporte no se vea saturado. “La transición energética demanda más energía renovable y esa energía debe ser transportada, pero hoy no contamos con la infraestructura necesaria. Ese es nuestro gran cuello de botella”, subrayó.

Reducir la huella de carbono

Pan American Energy también posiciona sus proyectos en el camino hacia carbono neutralidad. El principal inversor energético del país reafirmó su compromiso de seguir explotando sus concesiones de gas y petróleo en el país donde la producción en Cerro Dragón jugará un rol fundamental.

alejandro lópez angriman.jpg

“Vamos a seguir produciendo en la Cuenca del Golfo San Jorge y continuaremos creciendo en Vaca Muerta, pero también comenzamos a generar energía a partir de energías renovables”, sostuvo Alejandro López Angriman, VP de Desarrollo de Reservas de PAE. La compañía del Holding Bulgheroni tiene activos en diferentes parques eólicos en Chubut que le permiten tener un auspicioso panorama de cara al futuro asociado a sus planes en hidrocarburos. “Vemos que la región tiene grandes cualidades para la generación de energía renovable. Estamos buscando ser parte de esta transición energética creciendo en hidrocarburos para tener una base sostenible de cara al futuro”, aseveró.

En este sentido, López Angriman informó que Cerro Dragón continuará con el ritmo de actividad de los últimos años y destacó el proyecto de recuperación terciaria en uno de los yacimientos más productivos del país. Además, brindó un adelanto de los planes de la operadora. “Para este año tenemos un proyecto de captura de dióxido de carbono para reinyectar ese dióxido de carbono en viejos yacimientos depletados en la formación D-129 con el objetivo de reducir la huella de carbono y de mostrar eficientemente una responsabilidad en seguir desarrollando los yacimientos fósiles que necesita el país”, afirmó.

Por su parte, Guillermo Hitters, integrante del Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG) Houston, puso de ejemplo como el estado de Texas logró que incrementara la actividad hidrocarburífera sin descuidar las inversiones en materia de energía renovable. “Las energías alternativas y los hidrocarburos se complementan. No se trata de uno u otro. Eso es lo que debemos aprender en Argentina”, aseveró.

“El gas es una forma de redundancia cuando hay problemas de energía. La idea es que el hidrógeno pase a ser el gas natural del futuro, pero la visión tiene que estar acompañada por reglas claras y previsibilidad”, subrayó.

manantiales-behr-1jpg.jpg

> Gerold: tres puntos claves con la energía como eje

Experiencia IDEA Daniel Gerold 001.jpg

Daniel Gerold, presidente de la consultora G&G Energy, consideró que los cambios geopolíticos reposicionaron a la Argentina en el mundo y manifestó que hay tres puntos claves para la transición energética en el país. Uno es la producción de litio, el papel de los hidrocarburos con Vaca Muerta a la cabeza, el apoyo de otras cuencas y la competitividad de la Patagonia para la producción de hidrógeno.

“Esta región se conecta al mundo a través del mar, pero debemos mirar al otro lado de la cordillera porque Chile tiene un programa de hidrógeno que Argentina no tiene”, comparó. “Si tenemos una visión exportadora, pero no tenemos un marco regulatorio para que esto se materialice no sirve de nada. Podemos hacer muchos seminarios y nada se concretará”, advirtió.

Gerold avizoró que si la Patagonia logra sancionar leyes que permitan el desarrollo de proyectos de hidrógeno, permitirá cambiar un escenario abstracto para el país. “Las proyecciones que tenemos es que el déficit irá creciendo año a año. Pero si la Patagonia se compromete a elaborar un marco de reglas y lo diseña como algo racional para el crecimiento y desarrollo, el país no tendrá otra alternativa más que acercarse a esta región”, afirmó.