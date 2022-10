Los productores de frutas reclaman que se mantengan los subsidios

“Se habló de la energía, realmente es un tema recurrente. Nosotros pedimos que se mantengan los subsidios mientras que no haya reformas o financiamientos para implementar alguna de las energías alternativas en las chacras” , dijo el productor en diálogo con Realidad Económica (LU5) .

Durante las últimas semanas tanto los productores, de más grandes a más chicos, como empresas están levantando banderas de alerta por el impacto que tienen los aumentos de la electricidad en sus costos y reclaman soluciones en diferentes frentes.

Mientras los productores piden que se mantengan los subsidios al equipo del ministro de Economía, Sergio Massa, distintas cámaras empresarias enviaron una nota dirigida al gobernador Omar Gutiérrez en la que aseguran que hoy el sector “se ve acorralado por un violento ajuste en el costo de un insumo clave cómo es la electricidad” y propusieron establecer tarifas diferenciales para frigoríficos, empaques y otras actividades agroindustriales. Además una diferente para el riego agrícola y una tarifa residencial para chacras.

En cualquier caso, la lupa está puesta sobre las distribuidoras. Según Hernández, “las empresas distribuidoras que están en Neuquén deben a Cammesa y así y todo aumentan y sacan los subsidios. Nos están haciendo pagar dos veces las incompetencias e irregularidades de las empresas en la zona”.

La tarifa de Neuquén es entre 30% a un 40% más caro que las distribuidoras de otras provincias, como Mendoza o Río Negro, según han difundido numerosos productores y empresarios de la zona y Hernández abona esta información al decir: “Neuquén paga el 46% más que en Rio Negro y esto no es se ahora. Hace mas de dos años me presenté en Neuquén a plantear que los costos de guardar fruta en la provincia y del otro lado del río (en Rio Negro) tenian diferencias del orden del 50%. A los productores les convenia guardar la fruta en Río Negro y no en Neuquén”.

“La realidad es que este problema nunca fue de interés de los gobiernos. Y ahora que el gobierno nacional quiere sacar los subsidios y aumentar la tarifa, peor todavía. Desde la federación sabemos que se va a sentir mucho más el asunto”, comentó Hernández.

Para terminar, el productor aseguró que “en Neuquén tenemos identificada la actividad productiva que sufre más los aumentos para ver si se puede mantener el subsidio a la producción, tanto en lo agrícola como en la mantención del frío”.