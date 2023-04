"El proyecto de GNL saldrá primero que el de hidrógeno"

“Yo me acuerdo que hace un tiempo hablé con algunos legisladores y me dijeron que iban a acompañar (el proyecto) pero con la condición de ‘que el bloque de ustedes no avance con el juicio político’. Eso se tiene que terminar”, destacó y manifestó que “el marco regulatorio de GNL va a ser el primero que se va a enviar (al Congreso). Tengo entendido que está listo. El segundo es el marco regulatorio del hidrógeno”.

En diálogo con Radio con Vos, González sostuvo que el país debe dar ventajas comparativas a nivel impositivo y subrayó que se debe tener en cuenta que Argentina necesita sistemas de transporte para poder hacer más parques eólicos debido a que están colapsadas las líneas de transmisión.

Asimismo, el presidente de YPF manifestó que la clase política debe buscar acuerdos. “Esperemos que todos los políticos entiendan que debemos buscar consensos en marco del GNL, hidrógeno y energía renovable porque esto nos va a sacar de esta situación”, afirmó.

El pope de la empresa de mayoría estatal también ponderó que Petronas le brinda seriedad al proyecto de GNL en el país. “Es la cuarta empresa de GNL en el mundo y firmó con nosotros por lo tanto el proyecto es serio”, destacó y valoró que una vez concretada la iniciativa se podrán exportar 460 barcos por año lo que significaría entre 15 y 20 mil millones de dólares anuales. “Nosotros cuando todavía no habíamos hecho ni un pozo ya nos ofrecían 40. Eso es solo para que la gente se de cuenta de lo que significa el gas de Vaca Muerta”, subrayó.