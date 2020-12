El repunte del petróleo está perdiendo fuerza

"Aun cuando los operadores ven estabilidad, siempre hay algo inesperado que puede suceder, y luego los precios inflados revelan su debilidad", dijo Louise Dickson, analista del mercado petróleo de Rystad Energy.

El mercado se ha recuperado desde la primavera boreal, cuando la combinación de una guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia y un colapso de la demanda a causa del virus derrumbó al Brent por debajo de los 20 dólares y dejó al estadounidense West Texas Intermediate en un punto negativo de 40 dólares el barril.

El repunte se acentuó en los últimos dos meses del año después de que varias farmacéuticas anunciaran sólidas respuestas a los ensayos de vacunas, lo que inspiraba la esperanza de que la vida volviera a algo parecido a la normalidad prepandémica. Pero los fundamentos del mercado energético aún demandan cautela, dijeron analistas. La OPEP y la Agencia Internacional de Energía revisaron a la baja sus estimaciones de demanda de petróleo para 2021. La AIE advirtió que los mercados globales siguen siendo frágiles.

El declive del día lunes también podría impulsar a más fondos de cobertura a deshacerse de posiciones después de acumular apuestas alcistas desde principios de noviembre.

Los especuladores han aumentado las posiciones largas netas de futuros y opciones sobre el WTI en más de un 25% durante las últimas seis semanas. Las señales técnicas indican que los precios del Brent estuvieron recientemente en territorio de sobrecompra.

TOTAL-FRANCE-REFINERY.jpeg

French oil giant Total Refinery is seen during sunset in Donges, France, November 30, 2020. REUTERS/Stephane Mahe - RC2UDK9LPHUU