Las regalías del petróleo se ubicaron en u$s 69 millones, con una baja de u$s 4 millones o un 5,5% respecto del mes previo, y una retracción del 26% o u$s 25 millones a nivel interanual.

El promedio mensual de las regalías del petróleo en 2020 es de u$s 71 millones y está un 30% por debajo de la media de 2019 -u$s 101 millones- y 34% menor a 2018 -u$s 108 millones-, de acuerdo con la presentación de Aerarium.

“Medidas en pesos, las regalías se ubicaron en septiembre en $5200 millones, con un recorte del 3,1% respecto a agosto ($165 millones) y del 1,8% respecto de septiembre de 2019 ($95 millones)”, agregó la consultora.

Si se cuentan el resto de las actividades hidrocarburíferas (gas natural, gasolina y gas licuado del petróleo, GLP), las regalías totalizaron $7792 millones en el noveno mes del año, o u$s 104 millones, y registraron la sexta caída interanual consecutiva (3,6%), en el mismo período en que azotó más fuerte la pandemia en Argentina. Incluso también marcaron un retroceso del 4,8% contra el mes previo ($394 millones).

En el acumulado del año, el petróleo aportó $42.542 millones, el gas natural $19.582 millones, la gasolina $1921 millones y el GLP $160 millones, para totalizar $64.205 millones o u$s 854 millones. En pesos fue un incremento de $1346 millones o 2,1%, pero si se descuenta la inflación, se convierte en una pérdida real del 29,2%; en tanto, en dólares hubo una merma de u$s 412 millones o un 32,6%.

Neuquén fue, otra vez, la provincia que más recaudó por regalías: $27.977 millones, el 43,6% del total y un 11,1% más en términos nominales que en los primeros nueve meses de 2019. En términos reales (descontando la inflación), en cambio, la retracción llegó al 23%.

Dentro de los magros números de un año especial, Neuquén amortiguó la caída nacional en la producción de petróleo, del 3,5%. La provincia, en cambio, presentó un crecimiento del 14,9% en cantidades producidas de crudo y fue junto con Salta (5,5%) la única con cifras positivas, gracias a Vaca Muerta y su inyección de hidrocarburos no convencionales.

No obstante, Aerarium indica que la tendencia de la producción neuquina en los últimos meses viene siendo “preocupante”, ya que mostró un crecimiento del 6,2% durante la pandemia, frente al 35% que tenía en el primer trimestre (enero-marzo 2020, con solo 12 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio, ASPO).

“Entre otras cuestiones, esto ha llevado a la provincia a incumplir recientemente con el pago del servicio de intereses por u$s 13,7 millones del Tideneu, abriendo el período de 30 días de gracia para definir la situación”, recordaron.