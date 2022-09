Marcelo Rucci: "Están enfrascados en batir récords"

"Hartos de no tener respuesta. Hemos transitado todos los caminos, para poder llevar adelante un plan de seguridad integrada, con las empresas, todo ha sido dilataciones, todo ha sido encuentros que no han traído o no han solucionado absolutamente nada. Han mandado a las reuniones de seguridad, personas de tercera, cuarta línea, que no resuelven ni toman decisiones de nada. Y cuando uno le pregunta qué van a hacer dicen que de arriba no deciden", sostuvo.

Rucci recordó el accidente que terminó con la vida de un operario en Rakiduamn, en un yacimiento operador por YPF en Río Negro. "Dos semanas antes de la tragedia yo estuve con el mismo gobierno de Río Negro avisándoles que la situación de seguridad en la provincia era pésima. Y nos procesaron por haber parado una empresa, no permitiéndoles que trabajara en esas condiciones y dos semanas después muere un compañero", indicó.

Aquel accidente, ocurrido en junio, movilizó la posibilidad de armar una mesa técnica entre los gremios y las operadoras. De allí surgió la propuesta de definir las "Reglas que Salvan Vidas", con el fin de unificar criterios en un lenguaje común entre las operadoras, bajando línea a las contratistas de operaciones especiales y pymes.

"Están enfrascados en batir récords. Han batido récord de perforación, de fractura, de producción. Y deben estar batiendo el récord también de muertos en los yacimientos", disparó el sindicalista de los petroleros de base de la cuenca neuquina.