Litio. ¿Industrializar en origen?

Indicó que ese modelo que se busca en Neuquén como horizonte energético presenta un desafío también para la industria del litio, donde Argentina, Chile y Bolivia conforman un triángulo de reservas mundiales que será el futuro de la economía mundial.

“Cuando llegué a la presidencia (en 2006), Asia, Europa, Japón, Estados Unidos pedían litio, pero lo querían como materia prima. En 2010 viajé a Corea del Sur, después de los acuerdos me invitaron a ver la nueva industria de la batería de litio. Si industrializamos los tres países, nosotros decidimos cuánto va a ser el precio del litio en todo el mundo. Y eso está en nuestras manos. Necesitamos nuevas generaciones que tengan conocimiento científico”, expresó.

Argentina produjo 6200 toneladas de litio el año pasado, según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, y algunos analistas aseguran que podría superar a Chile. Es un mineral relativamente escaso pero que tiene un horizonte de demanda alto.

Morales sostuvo que el nuevo “oro blanco” va a reemplazar al oro negro petrolero en el futuro y que Bolivia, junto con los países de extracción de ese mineral, tendría que buscar el rumbo de la industrialización para potenciar la economía y el trabajo.

“El proyecto que tenemos en Bolivia es instalar 41 plantas a 2029. El golpe de Estado ha sido hacia el litio, no solamente ha sido nuestro hacia nuestro modelo económico, sino fundamentalmente al litio. Ha estado en todos los medios de comunicación cómo lo ha financiado Estados Unidos, Inglaterra y el dueño de Tesla (Elon Musk, CEO de Twitter y dueño de Space Exploration Technologies Corp., conocida como SpaceX, que fabrica aeronaves espaciales)”, señaló.

El ex presidente boliviano contó que montar una planta de litio costaba unos u$s 300 millones y que Corea del Sur se negó a financiar el proyecto para fabricar baterías.

“A los coreanos les dije que hiciéramos una planta en Bolivia, que yo la financiaba, que no necesitaba créditos. Los coreanos no quieren la transferencia tecnológica o conocimiento científico. Hablé, muchas reuniones tuve con alemanes, también con Japón. Yo decía al presidente de Japón que la Toyota japonesa es buscada en todo el mundo y por qué no la ensamblábamos en Bolivia pero con litio boliviano. El presidente me dijo que sí, diplomáticamente, que iban a hacer estudios, pero nunca los hicieron”, indicó Morales.