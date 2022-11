El fondo anticíclico se blinda en dólares contra la inflación

Los asesores financieros del fondo sugirieron que el 90% del mismo se convirtiera en moneda extranjera, en ese caso títulos en dólares del Tesoro de los Estados Unidos, que son bonos UST 2024, con vencimientos a noviembre de 2023 y agosto de 2024. En tanto que el 10% del fondo está en moneda local con posiciones de mayor liquidez, tanto en plazos fijos como en money market.

Las expectativas del fondo fueron superadas ampliamente debido al récord de producción hidrocarburífera de Neuquén, que está en una curva ascendente y que en septiembre pasado llegó a 291.672 barriles de petróleo por día (bpd), con un salto interanual del 36,42%. Este fenómeno lo genera el shale de Vaca Muerta, que impacta también en los ingresos mensuales del FEDeN.

El fondo se liquida pesificado al valor de dólar divisa a dos días antes de la liquidación de las regalías. Y en estos meses se reportaron unos $500 millones en concepto de diferencia en el cambio.

“La ley es bastante estructurada, no da margen para modificar el destino del FEDEN, salvo que ocurriera alguna modificación a la misma, bajo esa estructura está funcionando y empezó a recibir fondos en pesos desde enero 2022. El fondo anticíclico, para proteger esos pesos, invierte en posiciones o instrumentos financieros que le permitan rentabilidad pero que no tengan un alto riesgo. Se buscan inversiones de riesgo moderado o bajo ya sea en moneda nacional o extranjera”, indicó a +e la diputada por el MPN Liliana Murisi, una de las integrantes del Consejo de Administración del FEDeN.

El tema es que, desde la escalada inflacionaria a finales de junio de este año, aún no se sabe si el fondo va a perder poder de fuego. Por ese motivo, no se habían efectuado inversiones a largo plazo hasta no conocer cómo iba a evolucionar la producción y los ingresos al fondo.

El fondo funciona con ingreso del 50% de la producción hidrocarburífera exportable, en este caso, petróleo. Pero el saldo de exportación de Vaca Muerta es variable: se puede exportar desde el 6% en el gas al 20% en petróleo, dependiendo de cada mes.

“Lo interesante es que desde el momento en que se presupuestó el fondo, desde octubre de 2021, evidentemente el nivel de producción hidrocarburífera es mucho más alto y el destino de la producción exportable superó lo previsto en su proyección inicial”, dijo Murisi.

En agosto la producción petrolera alcanzó los 282.078 bpd, de los cuales se exportó el 19,53% que implican 55.098 bpd. Si la proyección de la producción petrolera sigue en alza como en estos meses de 2022, al igual que los volúmenes de exportación, el fondo anticíclico podría duplicar su capacidad en pocos meses más.

Los ingresos mensuales al FEDeN no pueden superar el 20% del presupuesto general que tiene la provincia de Neuquén y para tener disponibilidad como “fondo anticíclico”, tiene que tener un piso de u$S10 millones. Lo que derrame a partir de esos valores puede tener un destino para obras estratégicas de desarrollo en la provincia.

El Consejo de Administración FEDeN está conformado por tres ministros del Poder Ejecutivo (Guillermo Pons de Economía, Alejandro Monteiro de Energía y Sebastián González, Jede de Gabinete), la diputada Murisi, Lorena Parrilli y Darío Peralta del Frente de Todos y Mario Pilatti (contador y ex diputado provincial) y Pablo Guido (referente de Juntos por el Cambio).

El gobierno provincial no puede disponer libremente del fondo, a menos que se cumplan algunos requisitos. “Si durante un mes, la suma de la recaudación de impuestos provinciales, las transferencias automáticas nacionales (del régimen previsto en la Ley nacional 23 548 y sus modificatorias) y las regalías hidrocarburíferas resulta inferior en, al menos, un 10% al valor previsto en el presupuesto vigente”, se sostiene en el espíritu de la ley de creación del FEDeN

“Si durante un año calendario hiciera falta recurrir más de dos veces a la aplicación de este mecanismo compensatorio mensual, se deberá requerir en forma previa al tercer desembolso la autorización legislativa”, describe parte el texto.