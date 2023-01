"Queremos saber por qué los incentivos solo van a Vaca Muerta"

En la Cuenca del Golfo San Jorge hay preocupación y los gremios petroleros están con la guardia alta. El gremio conducido por Jorge Ávila advirtió que no permitirá que se pierda un solo puesto de trabajo y adelantó que, si en 10 o 15 días no se obtienen novedades de la reunión con el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, se terminará la paz social. El convencional busca incentivos para que la actividad no continúe declinando .

“Esa ley nunca llegó al Congreso y se transformó en el DNU 277/22 que habilita la libre disponibilidad de divisa de toda aquella operadora que adelante inversiones y que demuestren que aumentan la producción de petróleo y gas en sus yacimientos”, describió el dirigente gremial en diálogo con Petroleros TV.

Según Gómez, el exsecretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, se comprometió con Ávila para que los sindicatos y las provincias productoras tengan una participación en la reglamentación de ese DNU, pero en agosto del año pasado salió la reglamentación y nunca sonó el teléfono de la sede de petroleros convencionales de Chubut.

“Hoy con la lluvia de inversiones que recibe Vaca Muerta y la cantidad de incentivos con que se benefician los inversores, nosotros lo que estamos viendo es que ese DNU no sirve para la Cuenca. No estamos siendo atendidos. Este DNU no atiende la realidad de la Cuenca, por eso la necesidad de llegar al Ministerio de Economía y que nos expliquen por qué los incentivos están direccionados a Vaca Muerta y por qué los incentivos no llegan a la Cuenca del Golfo San Jorge donde las operadoras están aumentando sus inversiones”, subrayó el secretario adjunto del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut.

Restinga Alí - Proyecto YPF _ 2.jpg

El DNU 277/22 se trata de un nuevo régimen de acceso a divisas donde se promueve un esquema de producción incremental, certidumbre, contractualización, competencia e incentivos al valor agregado nacional y genera un marco de aumento de producción para la actividad petrolera.

Además, implica un tratamiento homogéneo de las exportaciones y el abastecimiento interno otorgando beneficios adicionales por reversión de declino en el segmento convencional, por inversiones en área marginales, producción incremental en pozos de baja productividad y por contratación de servicios especiales nacionales.

“Con la simple lectura, se entiende de que este decreto naturalmente estaría direccionado para nuestra Cuenca, pero esto no es así, por eso la exigencia al Gobierno nacional para que nos expliquen qué está pasando”, afirmó.

Gómez también ponderó que la Cuenca del Golfo San Jorge fue quien siempre batió récords de producción aun con las diferentes cotizaciones del barril de crudo. “La cuenca madura, que es lo que está de moda decir ahora, es la que hasta hace poco estaba batiendo récords de producción con la pandemia, con el crudo a 20 dólares y con el crudo a 90 dólares. Nuestro planteo es serio y sabemos que con el aumento de las inversiones no alcanza para la región”, destacó el dirigente gremial.