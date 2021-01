Las idas y vueltas del barco regasificador en Bahía Blanca

La recesión que hundió la demanda energética entre 2018 y 2019, en paralelo al exceso temporal de producción de gas, le permitieron al anterior gobierno dar una señal política que se leyó como el fin de una era y el cambio de página de la Argentina importadora de energía a la Argentina exportadora. Todo un logro para la gestión Cambiemos.

En el sentido contrario, para el kirchnerismo, tener que traer de vuelta al barco le podría valer análisis políticos que lo asimilen como una derrota, aunque en términos técnicos sea la opción más conveniente.

Costo de la importación

El alquiler de un buque regasificador cuesta unos u$s 150.000 por día. Tenerlo amarrado todo el invierno podría costarle a las reservas del Banco Central unos u$s 13,5 millones y el monto ascendería a casi u$s 55 millones para tenerlo disponible todo el año, una cifra poco significativa comparada con las intervenciones que hace el BCRA en el mercado de cambios cada día, pero un sinsentido dado que entre octubre y marzo no se regasifica GNL.

Además, desde octubre una medida cautelar de la Justicia inhabilitó el barco en el puerto de Escobar debido a problemas ambientales. El Gobierno trabaja en una solución, pero no hay certidumbre de que se pueda tener esta vía de importaciones disponible para los días más fríos del 2021.

Excelerate Energy, la empresa dueña de los barcos que se instalaron en Bahía Blanca desde 2008 (Exemplar) y en Escobar a partir de 2010 (Expedient), calculó que durante el invierno del año que acaba de terminar se consumieron aproximadamente 270.000 toneladas de fuel oil y 558.000 metros cúbicos de gasoil.

“Gran parte de estos consumos se podrían haber reemplazado con el Exemplar, causando un ahorro en torno a los u$s 185 millones y una menor emisión de dióxido de carbono (CO2), en el orden de las 525 a 550.000 toneladas”, postularon.

Es que “el precio del fuel oil es el doble del GNL, el gasoil el triple y el precio del gas de Bolivia siempre estuvo por encima al del GNL, en relación a los valores manejados durante el 2020”, explicaron en la compañía.

Para la firma estadounidense, “el ahorro en el período 2008-2019 por tener las dos terminales regasificadoras fue de u$s 12.640 millones”.

Además, apuntaron que hay “problemas de disponibilidad de fondos para pagar las importaciones de GNL, que deben pagarse por anticipado”, restando valiosas reservas al BCRA, autoridad monetaria que cada vez restringe más el acceso a las divisas para evitar una devaluación brusca del peso.

“En el contexto actual, si el GNL continúa alto y el petróleo crudo no sube por la restricción de la demanda (debido a la segunda ola del COVID-19), habría que analizar en su momento si económicamente convendrá más GNL que gasoil, lo cual es poco usual”, indicaron, por su parte, desde Energy Consilium. En Ecolatina consideran que para julio la Argentina debería importar GNL por el equivalente de hasta 45 MMm3/d (ver aparte).

Así, el cuidado de los escasos dólares que tiene la economía podría costarles algunos días de producción a grandes usuarios de la industria si el Gobierno requiere cortarles el gas para privilegiar el suministro a hogares y comercios (como lo marca la ley 24076). Una trampa sin salida.

Opinión de los consultores

¿Cuánto habría que importar?

Daniel Dreizzen, actual consultor asociado a Ecolatina, cree que para julio se necesitarán importaciones de GNL por el equivalente a 45 MMm3/d, de los cuales unos 19 MMm3/d se pueden cubrir con Escobar, si es que se rehabilita esa terminal regasificadora. Para el resto haría falta contratar otro buque o recurrir a alternativas como la importación de Chile o de líquidos para utilizar en centrales térmicas.

Los desafíos para el país

En Energy Consilium, la consultora del ex ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren, junto a algunos de sus ex colaboradores piensan que “con el recorte de Bolivia y aún operando los dos barcos regasificadores, se necesitarán tal vez gas de Chile o gasoil, según la crudeza del invierno”.