Figueroa tendrá su primera cita oficial con el círculo rojo petrolero

En la previa, mañana por la noche, habrá un cocktail informal exclusivo para altos directivos de las compañías y funcionarios, entre los que se destacan los gobernadores Omar Gutiérrez y su par de Chubut, Mariano Arcioni.

Según confirmaron los organizadores ante la consulta de +e, Figueroa fue invitado y aún se aguarda su confirmación. De participar del cónclave, será su primer contacto como gobernador electo con las altas figuras del establishment petrolero.

Agenda

El jueves se desarrollará una agenda muy nutrida, en la que se debatirá la posibilidad que le presenta al país para desarrollar los recursos energéticos en el contexto internacional y en la urgencia de aprovecharla en el marco de la transición energética.

Entre los disertantes estarán las máximas autoridades de IDEA como el director ejecutivo, Daniel González, y altos directivos de compañías petroleras como Bob Dudley, Chairman of the Oil and Gas Climate Initiative (OGCI) and former President and CEO of BP; Daniel de Nigris, CEO de ExxonMobil Exploration Argentina; Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group; el presidente de YPF Pablo González; Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol; Ricardo Rodríguez, presidente de Shell para Argentina; Gabriela Aguilar, Gerente General Argentina y Vice President de LATAM de Excelerate Energy; Hugo Eurnekian, CEO de CGC; y Pablo Iuliano, CEO de YPF.

Por el lado del gobierno nacional se espera la participación de Massa, y de la secretaria de Energía, Flavia Royon, sobre el cierre.

Los economistas Nicolás Arceo, director de la consultora Economía y Energía, y Nicolás Gadano, responsable de Energía de la Fundación Pensar, debatirán sobre el impacto macroeconómico de la industria energética en la Argentina

El secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, formará parte del panel que debatirá “el rol de YPF en la seguridad energética de la Argentina”. Mientas que su par chubutense Jorge Ávila debatirá sobre oportunidades en el convencional. El sindicalista Claudio Vidal, de los petroleros de Santa Cruz, participará del panel "La infraestructura como política de Estado: las inversiones necesarias en upstream, midstream y downstream”.