Fénix representará el 10% de la producción de gas del país

En este marco, el secretario de Hidrocarburos de Tierra del Fuego, Alejandro Aguirre , aseguró que las inversiones anunciadas están avanzando a partir de los beneficios promocionales que recuperó la actividad hidrocarburífera y la demanda de Europa , que “todavía no llegó al pico de la crisis energética”, lo que abre oportunidades para la provincia más austral del mundo.

En diálogo con FM La Isla, el funcionario fueguino destacó: “se dio el contexto apropiado para que avanzaran estas inversiones, con la devolución de los beneficios promocionales a nuevos proyectos hidrocarburíferos, a partir de la reglamentación del decreto 1049 de 2018”.

“El consorcio viene trabajando desde los 80 y lideran la explotación de gas off shore, dado que hoy representan más del 90% del off shore argentino. Fénix es un yacimiento que se descubrió a fines de los 80 y no se habían dado nunca las condiciones macroeconómicas para ponerlo en marcha. A partir de la recuperación de los beneficios de la 19640 más algunos incentivos del Estado nacional por gestiones que hizo el gobernador, se firmó el lanzamiento de la inversión y va a representar el 10% de la producción del país”, subrayó.

Además de la inversión en plataformas offshore, habrá obras en las plantas de Cullen y Alfa. “Estamos hablando de aumento de producción, de potencialidad de exportación, regalías no, pero va a impactar en el Fideicomiso Austral, que tiene la posibilidad de incorporar nuevas áreas. Se pueden direccionar esos fondos a obras de infraestructura. También va a ocupar mano de obra y queremos que parte de estos volúmenes de gas puedan ser industrializados en la zona norte. El polo petroquímico es un objetivo que ha trazado el gobernador y esperamos que esté avanzado antes de terminar la gestión”, consideró.