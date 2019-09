Agenda: qué actividades hay en el segundo día de la AOG2019

La cita será a las 17 en el Auditorio del Pabellón Rojo, donde se realizará la conferencia que reúne a los conductores de las empresas protagonistas de la industria de los hidrocarburos para que expongan valiosa información sobre su know how y su experiencia.

Del evento participarán Daniel González de YPF, Osvaldo del Campo de Galileo, Jeff Miller de Halliburton, Javier Gremes Cordero de Pecom y Alberto Fernández de Wartsila.

Además, este martes continuará el 4° Congreso Latinoamericano y 6° Nacional de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente, entre otras actividades.

A su vez desde las 15, se realizará la conferencia "Hoja de Ruta sobre la Contribución a los ODS de la Industria de los Hidrocarburos en la Argentina", donde por primera vez en Argentina un sector de la economía presenta su hoja de ruta para contribuir a los ODS.

Se trata de una visión colectiva de cómo la industria del Petróleo y el Gas puede potenciar su aporte a la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con miras a 2030.

El trabajo fue realizado por un conjunto de empresas miembros del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) en asociación con el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS) y busca informar e inspirar hacia una acción exponencial en materia de negocios inclusivos y sostenibles.

Conferencias

14 hs, sala A: Guantex Industrial, "Capacitación de indumentaria de protección química".

Disertante: Maximiliano González (Lakeland Argentina)

Temas a tratar: Comprensión de riesgos. Tiempo de exposición. Cálculo de tiempo de uso seguro. Cómo seleccionar correctamente la indumentaria de protección química.

Sala B: Servintel, "Sistemas de Pre Calentamiento y Control de Motores a GAS".

Disertante: Ian Vriese - Director of Global Sales / Greg Bremhorst - Dir. Of Sales (Phillips and Temro Industries) - Marko Jocic - SVP Product Engineering & Sales (GAC)

Temas a tratar: Tipos y beneficios de sistemas de precalentamiento para motores. Sistemas de control de motores a GAS, control mezcla Aire Gas y control de ignición.

Sala C: Secretaria de Energía, "Energía en Argentina y sus perspectivas".

Disertantes: Luciano Caratori, Subsecretario de Planeamiento Energético, Secretaria de Gobierno de Energía / Francisco Uranga, Director General de Inversiones, Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI)

Temas a tratar: - Política Energética, Producción, Exportaciones, Inversiones.

A las 15 hs, sala A: Guantex Industrial, "Automatización de almacenes SmartSupplier"

Disertante: Cr. Lucas Battistoni.

Sala B: Subcomisión de Daños por Terceros IAPG, "Prevención de daños en Ductos soterrados".

Disertantes: Ing. Sergio Martin, Ing. Juan Kindsvater e Ing. Héctor Curcio.

El tema es: Como prevenir daños en cañerías enterradas de transporte de Hidrocarburos, por acciones de excavación, voladuras y construcciones.

Sala C: Sulzer, "State of The Art Gas Tubine Maintenance Best Practices".

Disertantes: Javier Spilere; Ricardo Guerrero .

Temas a tratar: Presentación técnica sobre fallas típicas en turbinas a gas industriales y sus procesos de reparación.

16 hs, sala B: Esss Argentina S.A, "Industria 4.0 Desafíos en el Desarrollo del Petróleo Argentino".

Disertante: Benjamín Buteler.

Temas a tratar: Digital Twins. Simulación Aplicada a Flow Assurance. Optimización y logística de agua para fractura. Simulación del proceso de Erosión.

Sala C: IAPG, “Nuevas tecnologías para el entrenamiento: Seguridad y productividad”.

17:00 hs sala A: Cesetti Comunicaciones, "Radio Comunicaciones Digitales Motorola".

Disertante: Ing. Baltasar / Ing. Rafael Villanueva.

Temas a tratar:

A. Portfolio de nuevas radios de dos vías digitales Motorola VHF y UHF: Móviles, fijas y portátiles antiexplosivos.

B. Sistemas Mototrobo.

C. Trbonet: GPS tracking, gestión de alarmas, telemetría, mensajes de texto, grabación de voz, hombre caído, reportes y demás funcionalidad de la aplicación.

D. Rastreo satelital de activos con y sin energía.

Sala B: Subcomisión de Daños por Terceros IAPG, "Prevención de daños en Ductos soterrados".

Disertantes: Ing. MARTIN Sergio, Ing. KINDSVATER JuanIng. y CURCIO Héctor.

El tema es: Como prevenir daños en cañerías enterradas de transporte de Hidrocarburos, por acciones de excavación , voladuras y construcciones.

Sala C: Estopaplast, "Bombas API 685, 100 % Libre de Pérdidas".

Disertante: Ing. Alejandro Fuhrmann.

Temas a tratar: Presentaremos la tecnología de bombas bajo normas API685. Bombas centrífugas, sin sello mecánico, 100 % libre de pérdidas, con el tiempo medio entre fallas más extenso de todas las tecnologías de bombeo. En Argentina representamos a Hermetic Pumpen Gmbh, líder mundial en la fabricación de estos equipos.

18 hs, sala A: Wartsila Argentina, "Nuevo concepto para el procesamiento del Shale Gas & Shale Oil".

Disertante: Ing. Gastón Giani de Wärtsilä Argentina y Juan Manuel Montes.

Temas a tratar: Desarrollo de nuevo concepto para el procedimiento del Shale Gas & Shale Oil. Utilización de condensados, gas asociados y residuales (side - streams fuels) para la generación de energía eléctrica aplicable en los consumos propios y para la exportación a la red. La utilización de side - streams fuels permite liberar gas y crudo. Eficiencia en los procesos en EPF y CPF. Aprovechamiento de la capacidad de Wärtsilä en la utilización de condensados y gas asociados.

Sala B: Christensen Roder Argentina S.A, "Instalación Cañería SRTP".

Disertante: Ignacio Barbacci.

Temas a tratar: El uso de Cañería SRTP. Ventajas, aplicación y casos reales.

Sala C: Ortiz Fischer, "Línea de restricción temporal de cañerías de alta presión".

Disertante: Carlos Kondracki.

Temas a tratar: Selección, instalación, inspección y mantenimiento.

19 hs, sala A: Hoerbiger de Argentina S.A, "Vapor Recovery Unit".

Disertante: Inayat Virani / Daniel Vazquez.

Temas a tratar: Venteo de Gas, Soluciones en procesos de recuperación y aprovechamiento del gas. Control de emisiones, Identificación, Medición y Recuperación.

Sala B: Siclonet, "Fuel Automation Station".

Disertante: Fernando Pugnaire / Fred Dyson / Michael Fahy.

Temas a tratar: Presentación comercial y técnica de la unidad FAS y de la solución Marina.

Sala C: IGPUBA, "Sinergia Facultad de ingeniería UBA - Industria de los Hidrocarburos".

Disertante: Aníbal Mellano.

Temas a tratar: Presentación en sociedad del nuevo Departamento de Energía y el Instituto del Gas y del Petróleo.

20 hs, sala A: Tecnodinamia Fundal, "¿Fibra de Carbono o Acero? La evolución en transmisión de fuerza".

Disertante: - Eduardo Puglisi, presidente de Tecnodinamia Fundal, Pablo Orellano, Ing., Ezequiel Poodts, PhD

Temas a tratar: Fibra de carbono vs. Acero.

- Ventajas y Beneficios de la Fibra de carbono.

- Aplicaciones de la Fibra de carbono.

Pensar en fibra de carbono hace unos años, era pensar en industria aeroespacial. Hoy, en Argentina, la fibra de carbono llega a la industria, y a la transmisión de fuerza. Aprendamos cómo analizar sus ventajas y sus aplicaciones en AOG y todos los posibles desarrollos. Fundal presenta ARBØR, la evolución en transmisión de fuerza.

Sala B: Agira, "LNG y Bio Metano".

Disertante: Andrés Saldivia.

Temas a tratar: Equipos y tratamiento s de licuefacción de gas, tratamiento de Bio Metano y digestores.

Sala C: CPA bombas y equipos S.R.L, "Motobombas diesel para sistemas contra incendio y transferencia de agua".

Disertante: Ing. Andres Chowanczak.

Temas a tratar: Sala de bombas en contenedores según normas contra incendio NFPA.

