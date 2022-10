Darío Martínez y el después de la Secretaría de Energía

"Orgullo de haber llevado adelante los objetivos planteados por el Presidente y la vicepresidenta para generar la energía que el país demandaba, además delinear el camino para la Argentina y la región necesario. La política energética siempre es a largo plazo y creo que dejamos las decisiones necesarias para avanzar en ese sentido", sostuvo Martínez al cierre en el diálogo con los medios.

El también ex diputado nacional por el Frente de Todos remarcó como aspecto positivo de su gestión haber avanzado con la licitación del gasoducto Néstor Kirchner y con la prórroga de concesión para Oleoductos del Valle (Oldelval), dándole así un camino de ampliación de la producción de gas y petróleo. "La verdad es que en todas las áreas se trabajó y todas son muy importantes, porque cuando no hay energía no hay nada", añadió.

"Hemos definido criterios claros que obligan a quien conduzca los hilos de la Argentina en los próximos años a seguir por el mismo sendero. Argentina tiene que se un exportador en la región de gas, tiene que seguir creciendo en sus redes para tener mayor desarrollo en una industria que se distribuye a lo largo y ancho del país y en petróleo todo lo que podamos crecer va a ser exportación", afirmó.

"Yo soy parte de este proyecto político", dijo Martínez, y agregó: "Uno va a estar donde haga falta y donde la militancia decida". "Así que donde esté voy a seguir siendo parte de este proyecto nacional, pero primero queríamos responder a nuestro electorado para explicarles por qué dejamos la banca en Diputados y qué estuvimos haciendo en estos dos años.