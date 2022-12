"Quieren que esperemos el certificado de defunción de la cuenca"

El 13 de diciembre no fue un día más para la actividad hidrocarburífera. En Comodoro Rivadavia se realizó un acto recordando a los pioneros de la industria, pero no se realizaron anuncios. Las autoridades instaron a trabajar todos juntos para priorizar la producción y el trabajo, pero no hubo mayores detalles con respecto al futuro de la Cuenca del Golfo San Jorge.