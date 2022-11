CONEXPLO, el congreso de geociencias, tuvo lugar en Mendoza

Esta edición de Conexplo contó además con cuatro mesas redondas en las que los decision makers de las empresas debatieron en profundidad el futuro de los grandes proyectos en el país, tres almuerzos temáticos en que se profundizó en áreas cada vez más transversales a la industria y que ya son parte incluso del negocio: Diversidad e Innovación, Sustentabilidad y Medio Ambiente.

"La puesta en pie de una nación se sostiene además en la preparación idónea de su gente, el conocimiento preciso de sus recursos y la renovación de oportunidades de crecimiento a mediano y largo plazo", dijo la presidenta del comité organizador del Congreso, Claudia Borbolla. "CONEXPLO es el ámbito donde se enlazan avances en disciplinas técnicas y tecnológicas, experiencias y visiones para la Argentina y la región", agregó.

"La puesta en marcha y consolidación de los proyectos permitirá traspasar umbrales hacia la sustitución de importaciones, reconvirtiendo a nuestro país en foco exportador para la región y ¿por qué no? al mundo", señaló. Además, consideró, dará lugar "a la generación de divisas y mayores ingresos a las provincias y la Nación; sin olvidar, por supuesto, que potenciará la generación de empleo y desarrollo de empresas en regiones productoras".

En su discurso de apertura, Borbolla avanzó en la necesaria disminución de emisiones: "La sociedad es cada vez más exigente en niveles de aceptabilidad; los tiempos se aceleran y la industria responde. Pero la energía que se produce tiene que ser necesariamente más limpia, producida de manera más responsable y amigable con el medio ambiente".

Y explicó: "Más energía y menos emisiones es el compromiso que las compañías del sector están asumiendo: es así como la mayoría del mundo oil & gas ha debido ampliar su campo de acción para transformarse en compañías multienergía y así satisfacer altos estándares de cuidado del medio ambiente".

El presidente del IAPG, Ernesto López Anadón, manifestó: “Ya somos 8.000 millones de personas en el mundo demandando energía y alimentos. Por eso todas las industrias tienen que cambiar, la nuestra especialmente, que es en la cual mayor presión hay para que trabajemos de una manera más sustentable y en ese aspecto la tecnología y el conocimiento presentes en este Congreso precisamente- son lo que nos darán las herramientas necesarias para cambiar la industria”.

"En el año 2050, una gran parte de la energía aún será suministrada por hidrocarburos, pero en ese trayecto sólo van a quedar los activos capaces de producir de manera más eficiente: habrá una competencia y sólo tendrán posibilidad de llegar a los mercados aquellos activos que hagan las cosas de una manera sustentable y que puedan producir con la menor cantidad de emisiones posibles", planteó.

La Argentina, concluyó López Anadón, tiene grandes oportunidades de desarrollar este tipo de activos, ya sea convencionales, no convencionales u offshore, “pero la ventana de oportunidades es pequeña, ya no tenemos el tiempo como hace 20 o 30 años para desarrollar un activo: el momento para el país es ahora, ya, no ‘dentro de unos años’ ”.

El Ministro de Hacienda y Energía de Mendoza, Enrique Vaquié, dirigió sus palabras a los programas de incentivos a la inversión privada para generar valor y empleo privado. El funcionario llamó a la inversión local, sobre todo en pozos exploratorios “en la lengua mendocina de Vaca Muerta” y se mostró esperanzado de poder producir y exportar hidrocarburos.

“La Economía mendocina siempre tuvo una mirada al mundo. Siempre se importó mucho y siempre se exportó mucho: no entendemos otra manera de que el sector privado invierta, genere empleo y lo reinvierta aquí”, dijo.

Por primera vez en el ámbito Conexplo se realizó una sesión de transiciones energéticas. El futuro del sector estuvo presente con la participación de estudiantes universitarios y de actividades diseñadas por la Comisión de Jóvenes Profesionales del IAPG, como un concurso especial, un viaje de campo y una charla sobre vocaciones dentro de la industria.

Por último, la Comisión Organizadora presentará el libro "Crónicas de Exploración y Desarrollo, 50 años de conceptos e historias en primera persona" con testimonios únicos de experiencias en el campo escritas por sus protagonistas, llenos de lecciones aprendidas y mucho humor.