Denuncian que la comisión de Energía no funciona

“La comisión de Energía no funciona. Nunca tuvo actividad . Yo he apelado al artículo 109 del reglamento interno, que habilita a cualquier legislador que sea miembro de una comisión a solicitar que se traten determinados temas o proyectos que sean ingresados, que se pongan en el temario y que se convoque a comisión, pero no he tenido respuestas”, cuestionó la diputada nacional por Mendoza, Jimena Latorre .

En diálogo con +e, la legisladora manifestó que el funcionamiento de las comisiones del Congreso Nacional es una puesta en escena. “El tema económico más hablado en este momento es el energético porque es el que define el déficit fiscal, los subsidios y el tema previsional y de asistencialismo, pero la comisión no ha funcionado en estos tres años”, criticó.

“No se ha convocado ni una sola vez. Ni siquiera cuando asumió (Santiago) Igón ni cuando estaba (Darío) Martínez. Yo soy secretaria de la comisión y jamás fui llamada”, agregó.

Perforador Vaca Muerta.JPG

Latorre también apuntó contra la falta de explicaciones por la falta de actividad de la comisión de Energía de la Cámara de Diputados de la Nación. “Quizás la excusa más honesta que podrían poner es que no tienen ganas de trabajar porque la otra que les queda es que no los dejan convocar. Cualquiera puede ser sensata porque tenemos un ministro de Economía (Sergio Massa) que no habla y no da explicaciones cuando es el principal tema de conflicto en el país”, subrayó.

“El ministro de Economía no abre la boca porque sabe que tienen una interna feroz en el oficialismo. Ellos también saben que si llaman a trabajar a la comisión de Energía no pueden juntar los números y las voluntades para sacar los proyectos que ellos quieren sacar. Entonces, queda a la luz la interna que tienen y no quieren que se note más de lo que ve”, destacó.

Asimismo, la diputada nacional por Mendoza recordó los problemas que tuvo el Ministerio de Ambiente de la Nación con el proyecto offshore para ejemplificar los cortocircuitos que tiene el oficialismo. “Tienen muchos problemas para gobernar por su interna y, por eso, no se animan a abrir micrófonos. Ellos ven que constituir comisiones y hacerlas funcionar es abrir el micrófono y para que no se sepa ni se hable nada las mantienen cerradas”, criticó.