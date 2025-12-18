YPF inaugura en Plaza Huincul la sala con IA más avanzada del país

La compañía energética de bandera, YPF , ejecutó un avance determinante en su estrategia de modernización mediante la inauguración de la Sala Integrada del Complejo Industrial Plaza Huincul (CIPH) . Este nuevo centro neurálgico representa una evolución sin precedentes en la gestión operativa de la Argentina, al unificar físicamente dos áreas críticas: el Real Time Intelligence Center (RTIC) y la tradicional Sala de Control . La convergencia de estos ámbitos permite una sinergia operativa total, donde sistemas, equipos y capital humano colaboran en un entorno de monitoreo constante que funciona las 24 horas, todos los días del año.

La relevancia de esta infraestructura radica en su capacidad para procesar flujos masivos de información en tiempo real, facilitando una respuesta inmediata ante las fluctuaciones de la demanda o las necesidades de mantenimiento. Esta integración técnica elimina los silos de información, permitiendo que la toma de decisiones no dependa exclusivamente de la experiencia empírica de los operadores, sino de un análisis de datos riguroso y centralizado que garantiza la continuidad de la producción de combustibles esenciales para el abastecimiento nacional.

Integración disruptiva con Inteligencia Artificial

El diferencial más ambicioso de esta sala es la incorporación de Inteligencia Artificial (IA) con un enfoque técnico avanzado. Por primera vez en la industria refinadora del país, la planta cuenta con cinco agentes inteligentes entrenados específicamente para el ecosistema del CIPH. Estos agentes operan como consultores permanentes para el personal, respondiendo consultas complejas sobre la optimización del funcionamiento integral del complejo.

Lejos de ser simples interfaces de búsqueda, estos asistentes contienen el conocimiento técnico acumulado de décadas de operación. El sistema evacua dudas operativas con respuestas precisas, equivalentes a las de un manual de ingeniería especializado, pero con la velocidad de la computación moderna. Esta herramienta asegura que el equipo técnico mantenga su concentración en el objetivo principal: la producción de combustibles de alta calidad. El uso de IA permite agilizar tiempos de diagnóstico y reducir drásticamente el margen de error humano en maniobras críticas de la planta.

El plan 4x4 y la proyección exportadora de YPF

Durante la recorrida por las nuevas instalaciones, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó que esta incorporación tecnológica posiciona a la Refinería de Plaza Huincul como la mejor de la Argentina. La modernización del CIPH forma parte esencial del denominado Plan 4x4, una estrategia corporativa que busca alcanzar niveles máximos de eficiencia para capitalizar el potencial geológico del país. Marín subrayó el orgullo institucional por este cambio de paradigma técnico y enfatizó el esfuerzo del personal para alcanzar el objetivo país: lograr que Argentina exporte más de 30 mil millones de dólares a partir de 2031.

La inversión en tecnología de punta no solo mejora la seguridad operativa, sino que impacta directamente en los balances financieros de la compañía. La implementación de la Sala Integrada proyecta un incremento del margen integrado superior a los 4 millones de dólares durante su primer año de funcionamiento. Este beneficio económico surge de la optimización del uso de energía, la reducción de desperdicios y la mejora en la calidad de los cortes de destilación, permitiendo que cada barril de crudo rinda al máximo de su capacidad teórica.

Infraestructura de clase mundial

El soporte físico de esta operación consta de una infraestructura robusta que incluye más de 20 pantallas en tiempo real. El sistema utiliza el software Optimax, una herramienta de última generación que valoriza y monitoriza simultáneamente 117 variables críticas. Este despliegue técnico requiere el acompañamiento de un equipo multidisciplinario compuesto por 11 profesionales especializados. El grupo incluye expertos en procesos, planificación, gestión energética y control de gestión, quienes trabajan de forma colaborativa para interpretar la información que arrojan los algoritmos de IA.

La formación continua del personal también experimentó un salto cualitativo. La refinería utiliza simuladores OTS (Operator Training Simulator), que permiten a los supervisores y operadores entrenar en escenarios de crisis o puestas en marcha en un entorno virtual seguro. Esta metodología de entrenamiento garantiza que el personal posea las competencias necesarias antes de interactuar con los sistemas reales de la planta, elevando los estándares de seguridad industrial a niveles internacionales.

El rol estratégico de Vaca Muerta

El Complejo Industrial Plaza Huincul constituye una pieza clave para la industrialización de los recursos no convencionales de la región. Actualmente, más del 95% del petróleo procesado en sus unidades proviene de la formación Vaca Muerta. Esto consolida a la refinería como el principal nodo de transformación del shale oil en la Patagonia Norte, produciendo nafta Super, Infinia, gasoil Grado 2 y combustible para aviación (JP1).

Además de su rol en la movilidad, el CIPH alberga la única planta de metanol a escala del país. Este producto químico es fundamental tanto para el mercado interno como para la exportación, otorgando a la refinería una versatilidad productiva que trasciende la producción de combustibles fósiles. Con la nueva Sala Integrada, el CIPH no solo asegura el abastecimiento de energía para el sur argentino, sino que se proyecta como el modelo tecnológico a seguir para toda la red industrial de YPF en el futuro cercano.